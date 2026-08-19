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IND vs SL 1st Test Highlights: देवदत्त पडिक्कल के बाद मानव सुथार ने बिखेरा जलवा, भारत ने 165 रन से जीता मैच

IND vs SL 1st Test Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त, 2026 से खेला जा रहा था, जिसे टीम इंडिया ने 165 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 19, 2026, 03:32 PM IST

IND vs SL 1st Test Highlights: देवदत्त पडिक्कल के बाद मानव सुथार ने बिखेरा जलवा, भारत ने 165 रन से जीता मैच

IND vs SL 1st Test Highlights (Photo ESPN)

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भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त, 2026 से खेला जा रहा था, जिसे टीम इंडिया ने 165 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम अब सीरीज हार नहीं सकती है, श्रीलंका दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर कर सकती है. लेकिन अगर दूसरा मैच ड्रॉ भी रहा, तो भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी. भारत ने श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम 206 रनों पर ही सिमट गई. 

श्रीलंका को मिला था 372 रनों का लक्ष्य

श्रीलंका को टीम इंडिया ने 372 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था. लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए खेल के 5वें दिन 206 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए सोनल दिनुशा ने 84 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली और साथ ही कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने 59 रन बनाए. हालांकि, इन दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बैटर 20 से अधिक रन नहीं बना सका. 

देवदत्त पडिक्कल और मानव सुथार का दमदार प्रदर्शन

भारत के लिए बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने दमदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली पारी में 167 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि दूसरा पारी में 44 रन बनाए. इसके साथ ही पडिक्कल ने दोनों पारियों में कुल 211 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में मानव सुथार ने पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. हालांकि, मानव ने पूरे मैच में 10 विकेट अपने नाम किए हैं. 

कैसी रही टीम इंडिया की दोनों पारी?

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए. इस पारी में देवदत्त पड्डिकल और केएल राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी हुई. केएल राहुल 11 बाउंड्री के साथ 82 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पड्डिकल ने 16 बाउंड्री के साथ 167 रन की पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल 51 रन बनाकर आउट हुए. मेजबान टीम से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि केशरा नुवानथा ने 3 विकेट निकाले. असिथा फर्नांडों को 2 विकेट हाथ लगे.

मेहमान टीम के पास पहली पारी के आधार पर 178 रन की शानदार बढ़त थी. इसके बाद भारत दूसरी पारी में 193 रन पर सिमट गया और श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का टारगेट मिला. इस पारी में टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 66 रन बनाए, जबकि देवदत्त पड्डिकल ने 44 रन की पारी खेली. इनके अलावा, केएल राहुल ने 35 रन का योगदान दिया. श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडों ने 4 विकेट निकाले. प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि लाहिरू कुमारा ने 2 विकेट चटकाए.

कैसी रही श्रीलंका की पहली पारी?

श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई, जिसके साथ टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर शानदार लीड बना ली. इस पारी में सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ 146 रन जोड़कर टीम को 284 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. सोनल 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 100 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निरोशन डिकवेला ने 80 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारत की तरफ से मानव सुथार ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

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