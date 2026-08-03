क्या जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट में BCCI से हो गई चूक? जानें श्रीलंका सीरीज में आकिब नबी कितने हो सकते हैं असरदार

Jasprit Bumrah Replacement Auqib Nabi: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है. बोर्ड ने बुमराह की जगह जम्मू-कश्मीर के स्टार पेसर आकिब नबी डार को टीम इंडिया में जगह दी है.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं.

बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.

बुमराह की जगह जम्मी-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को मौका मिला है.

घरेलू क्रिकेट में आकिब नबी अब तक दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है. बोर्ड ने बुमराह की जगह जम्मू-कश्मीर के स्टार पेसर आकिब नबी डार को टीम इंडिया में जगह दी है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में बुमराह चोटिल हो गए थे और अभी तक वो अपने घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते बोर्ड को ये फैसला लेना पड़ा है. लेकिन आकिब के चुने जाने के बाद सवाल ये है कि क्या श्रीलंका की स्पिन पिचों पर जम्मू-कश्मीर का पेसर असरदार साबित होगा या नहीं. आइए जानते हैं कि आकिब का अब तक का रिकॉर्ड कैसा है, कहीं बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट चुनने में गलती तो नहीं हो गई है.

बीसीसीआई ने बुमराह की जगह आकिब को दिया मौका

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सीरीज का आखिरी मैच भी मिस किया था. वहीं टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका से टेस्ट सीरीज खेलनी थी, जिसके लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया और स्क्वाड में बुमराह का नाम भी था. लेकिन सीरीज से पहले पता चला कि बुमराह खेलने के लिए फिट नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड से बाहर करना पड़ा. ऐसे में बोर्ड ने बुमराह की जगह आकिब नबी डार को टीम में चुना है.

क्या श्रीलंका की स्पिन पिचों पर कारगर साबित होंगे आकिब?

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला कोलंबो स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि, दोनों ही मैदानों पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है. गाले में शुरुआत से अंत तक स्पिनर्स शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि तीसरे दिन तक स्पिनर्स को और ज्यादा टर्न मिल सकती है. वहीं कोलंबो में भी स्पिनर्स मैच का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में आकिब इन पिचों पर बुमराह की रिप्लेसमेंट पर कैसे साबित होंगे.

हालांकि, जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से किसी भी पिच पर असरदार साबित होते हैं. खासकर उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से है. सटीक लाइनलेंथ और तेज गति की गेंदबाजी से बुमराह विपक्षी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा सकते हैं. हालांकि, उनके पास ऐसी पिचों पर खेलना का अनुभव भी है. लेकिन आकिब नबी अगर डेब्यू करते हैं, तो वो इन पिचों पर बुमराह की तरह दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. हालांकि, घरेलू रिकॉर्ड्स को देखते हुए आकिब नबी इन पिचों पर कारबार साबित हो सकते हैं और वो टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका भी निभा सकते हैं.

गेंद और बैट दोनों से कर सकते हैं कमाल

आकिब नबी डार में खास बात ये है कि वो जितनी घातक गेंदबाजी करते हैं, उतनी ही विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं. इसी वजह से भारतीय कप्तान शुभमन गिल उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका देना चाहेंगे. क्योंकि टीम में नितीश कुमार रेड्डी नहीं है और एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर को खिला सकते हैं. इस सीरीज में सभी की नजरे आकिब नबी पर ही टिकने वाली हैं, क्योंकि वो गेंदबाजी के बाद टीम इंडिया के लिए अपने बैट से भी योगदान दे सकते हैं.

कैसा है आकिब नबी डार का घरेलू रिकॉर्ड?

आकिब नबी डार ने घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 60 विकेट अपने नाम किए थे. इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में 14 विकेट और रणजी 2024-25 में 44 विकेट चटकाए थे. उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 71 पारियों में 162 विकेट लिए हैं, जबकि लिस्ट ए करियर में 36 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा टी20 में आकिब ने 39 पारियों में 43 विकेट अपने नाम किए. इतना ही नहीं, आकिब ने नाम घरेलू क्रिकेट में 1700 से ज्यादा रन भी हैं.

श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और औकिब नबी.