FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का कमांड सेंटर बन गई थी किताबों की दुकान, जानें 1857 के गुमनाम नायक पीर अली खान की कहानी

जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का कमांड सेंटर बन गई थी किताबों की दुकान, जानें 1857 के गुमनाम नायक पीर अली खान की कहानी

पान मसाला, तंबाकू-गुटखे पर बैन... एक्शन में शिवकुमार सरकार, कैसे बनाएगी एडिक्शन फ्री कर्नाटक?

पान मसाला, तंबाकू-गुटखे पर बैन... एक्शन में शिवकुमार सरकार, कैसे बनाएगी एडिक्शन फ्री कर्नाटक?

कौन थे कश्मीरी पंडित कवि सरवानंद कौल प्रेमी, जिनकी हत्या के 36 साल बाद J-K में आरोपियों की तलाश?

कौन थे कश्मीरी पंडित सरवानंद कौल, हत्या के 36 साल बाद J-K में आरोपियों की तलाश?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?

KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?

105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?

105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?

अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान

अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका के ये 5 खिलाड़ी बन सकते हैं भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानें कैसा है स्क्वाड

India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 12, 2026, 05:15 PM IST

IND vs SL: श्रीलंका के ये 5 खिलाड़ी बन सकते हैं भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, जानें कैसा है स्क्वाड

IND vs SL (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त, 2026 से खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में कई खतरनाक खिलाड़ी भी शामिल है, जिससे टीम इंडिया को खतरा हो सकता है. आइए जानते हैं कि श्रीलंका के कौन से 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं और श्रीलंका की टीम कैसी है. 

16 सदस्यीय टीम की कमान ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा को सौंपी गई है. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. मेंडिस को 19 जुलाई को कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर लंका प्रीमियर लीग मैच के दौरान कैंडी रॉयल्स के खिलाफ कोलंबो कैप्स के लिए रन लेते समय दाहिने हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी और वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं.

भारत के लिए खतरा बन सकते हैं श्रीलंका के ये 5 खिलाड़ी

श्रीलंका की पिचों पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है. हालांकि, श्रीलंकाई बल्लेबाजों को घरेलू सरजमीं पर खेलने में मदद मिलेगी. लेकिन श्रीलंकाई स्पिनर्स भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर सकते हैं. सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि कई बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब कर सकते हैं. 

  1. कामिंदु मेंडिस- श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर कामिंदु मेंडिस की टेस्ट में 58 से अधिक का औसत है और वो अपनी दमदार बैटिंग से भारत को खतरे में डाल सकते हैं. इसके अलावा मेडिंस गेंदबाजी में भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं. 
  2. धनंजय डी सिल्वा- कप्तान धनंजय डी सिल्वा अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, धनंजय भारत के लिए बैट और बॉल दोनों से खतरा बन सकते हैं. 
  3. दिलशान मदुशंका- युवा तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपा सकते हैं. दिलशान गेंद को अंदर और बाहर अच्छी तरह स्विंग करवाने में माहिर हैं. 
  4. दिनेश चंडीमल- श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंडीमल अपनी बैटिंग से भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ सकते हैं. 
  5. प्रभात जयसूर्या- भारत को सबसे ज्यादा खतरा प्रभात जयसूर्या से होगा. क्योंकि जयसूर्या अपनी फिरकी से भारतीय बल्लेबाजों के काफी परेशान कर सकते हैं. 

टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका टीम

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), कामिंदु मेंडिस (उपकप्तान), लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा, विश्वा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?
KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 में हुए ये 5 धमाकेदार बदलाव, क्या पिछले सीजन से अलग होगा इस बार का खेल?
105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?
105 करोड़ के मालिक हैं 'आवारापन 2' स्टार Emraan Hashmi; गोवा में आलीशान घर से लग्जरी कार कलेक्शन तक, जानें क्या-क्या है?
अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान
अंतरिक्ष में दिखा ब्रह्मांडीय शेर, NASA के टेलीस्कोप की Lion Nebula की तस्वीरें देख रह जाएंगे हैरान
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम
Pink Ball Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम
विदेश से एक बार में कितना सोना-चांदी ला सकते हैं पैसेंजर? जानें क्या है कानूनी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement