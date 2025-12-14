FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा- संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा, सरकार असली मुद्दों से भाग रही है और बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं हो रही.

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

Yashasvi Jaiswal Century: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 48 गेंदों में शतक ठोक दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 14, 2025, 04:55 PM IST

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 48 गेंदों में शतक ठोक दिया है. हालांकि जायसवाल के शतक के बाद शुभमन गिल मुश्किल में फंस गए हैं. क्योंकि गिल अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में अब तक काफी खराब प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से जायसवाल को टीम में मौका न मिलको लेकर बात होने लगी थी. लेकिन ये बात तब और बढ़ गई, जब जायसवाल ने 48 गेंदों में शतक ठोक दिया. आइए जानते हैं कि उन्होंने कहां शतक बनाया है. 

जायसवाल ने ठोका शतक 

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मुंबई की तरफ से खेलते हुए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक लगाते हुए शुभमन गिल की मुश्किल बढ़ा दी है. जायसवाल का शतक गिल की भारतीय टी20 टीम में जगह को खतरे में डाल सकता है. पुणे के डीवाई पाटिल एकेडमी में खेले गए मुकाबले में हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए थे. मुंबई को जीत के लिए 235 रन का विशाल लक्ष्य मिला था. जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न सिर्फ इस लक्ष्य को बौना साबित किया, बल्कि अपनी टीम को 15 गेंद पहले 4 विकेट से जीत दिला दी.

पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल ने 50 गेंद पर 16 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली. इस दौरान 23 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक और 48 गेंद पर शतक लगाया. जायसवाल को सरफराज खान का अच्छा साथ मिला. सरफराज ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए  25 गेंद पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए. दोनों के बीच 37 गेंद पर 88 रन की तूफानी साझेदारी हुई. 

यशस्वी जायसवाल के इस शतक से सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय टी20 टीम के कप्तान शुभमन गिल की बढ़ी है. यशस्वी जायसवाल एक समय टी20 टीम का हिस्सा थे और बतौर ओपनर खेला करते थे. उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. शुभमन गिल की बतौर ओपनर टी20 टीम में एंट्री के बाद से ही जायसवाल अच्छे रिकॉर्ड के बाद भी इस फॉर्मेट से बाहर हैं. 

वहीं गिल पिछले 15 टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. ऐसे में जायसवाल के शतक ने उन पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ा दिया है. गिल की खराब फॉर्म जारी रही, तो उन्हें टी20 में अपनी जगह गंवानी पड़ सकती है. जायसवाल के अलावा गिल को सैमसन से भी खतरा है. बतौर ओपनर टी20 में 3 शतक लगाकर भी गिल की वजह से सैमसन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पा रहे हैं.

