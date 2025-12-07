'माथे पर टीका, हाथों में पूजा की थाल...', सिहांचलम मंदिर में भगवान नरसिंह का दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली, देखें Video

Virat Kohli Video in Mandir: विराट कोहली ने शनिवार को विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बाद रविवार 7 दिसंबर को सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत के बाद रविवार 7 दिसंबर को सिंहाचलम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान विराट के माथे पर टीका और हाथों में पूजा की थाल भी देखी गई. विराट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. फैंस भी उनका ये रूप काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. विराट कोहली ने सिंहाचलम मंदिर में पूजा-अर्चना की. आप इस लेख में नीचे वीडियो भी देख सकते हैं.

सिंहाचलम मंदिर पहुंचे विराट कोहली

विराट कोहली ने सिंहाचलम मंदिर में पूजा-अर्चना की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में कोहली फूल-माला के साथ मंदिर प्रांगण में पूजा करने जाते हुए दिख रहे हैं. कोहली अकेले मंदिर गए और भगवान वराह लक्ष्मी नरसिंह की पूजा की और उन्होंने भगवान के दर्शन किए. कोहली की मंदिर प्रांगण की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Virat Kohli taking blessings of Lord Varaha Lakshmi Narasimha at the Simhachalam Devasthanam Temple in Vizag. 🙏❤️pic.twitter.com/izI8vJqXuk — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 7, 2025

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट का विस्फोटक प्रदर्शन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. विराट की बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था, जैसे वो अपने करियर में 5-7 साल पीछे लौट चुके हैं. विराट ने सीरीज के तीन मैचों में 2 शतक और एक अर्धशतक की मदद से 302 रन बनाए. विराट ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 135 रन बनाए. उसके बाद रायपुर में 102 रनों की पारी खेली. विशाखापत्तनम में कोहली ने सिर्फ 46 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए. उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया.

अब मैदान पर कब दिखेंगे विराट?

विराट कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. विराट कोहली 2026 की जनवरी में मैदान पर एक बार फिर दिखेंगे. भारतीय टीम को जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलनी है. विराट के साथ रोहित भी इस सीरीज में नजर आएंगे. रोहित भी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. कीवी के खिलाफ तीनों मैच वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे.

