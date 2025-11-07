FacebookTwitterYoutubeInstagram
लखनऊ आवास पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान

Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

Katrina Kaif और Vicky Kaushal के घर आया नन्हा मेहमान, बेटे के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

'वंदे मातरम्' के 150 साल, PM मोदी ने जारी किया खास डाक टिकट और सिक्का

दिन के इस पहर में जीभ पर विराजती हैं मां सरस्वती, इस समय कुछ भी बोलते ही हो जाता है सच

पानी या चाय ही नहीं, इलेक्ट्रिक केटल में बना सकते हैं ये 7 मजेदार डिशेज भी, मिनटों में भूख होगी छूमंतर

दुनिया का वो इकलौता देश जो खुद उगाता है अपनी जरूरत का सारा खाना, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

क्रिकेट

क्रिकेट

Mohammed Shami: मोहम्मद शमी क्यों हो रहे हैं बार-बार इग्नोर, क्या जानबूझकर टीम इंडिया से किया गया बाहर?

साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. लेकिन इस टीम में भी मोहम्मद शमी को जगह न मिलने पर उनके पर्सनल कोच बेहद नराज है और BCCI पर आरोप भी लगाए हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 07, 2025, 11:22 AM IST

Mohammed Shami

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान हो चुका है. लेकिन इस बार भी टीम में मोह्ममद शमी के लिए कोई जगह नहीं बनी है. दरअसल मोहम्मद शमी चोटिल होने के कारण लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर थे. लेकिन अभी वह काफी दिनों से एकदम फिट है और रणजी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे है. इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने जा रहे टेस्ट में भारतीय टीम में शमी को जगह न मिलने पर उनके कोच ने सिलेक्टर्स पर अपना गुस्सा निकाला है. 

BCCI पर लगाया आरोप

बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2025-26  में शमी ने बढ़िया वापसी की है. मोहम्मद शमी के बचपन के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने BCCI पर आरोप लगाया है कि वह शमी को जानबूझकर टीम से बाहर रख रहे हैं. 
उन्होंने सिलेक्टर्स पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उन्होंने अब मन बना लिया है कि वह शमी को टीम से बाहर ही रखेंगे. ये गलत है वह कहते है कि जब भी आप टेस्ट टीम का चुनाव करते है तो रणजी के आधार पर ही किया जाता है. हालांकि ऐसा लग है कि फैसला पहले से ही तय था. उनकी फिटनेस सिर्फ एक बहाना थी बाकि सिलेक्टर तो कुछ और ही मन बनाकर बैठे हैं. 

सिलेक्टर्स के पास अलग-अलग बहाने

शमी के पर्सनल कोच मोहम्मद बदरुद्दीन ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए सिलेक्टर्स पर गुस्सा दिखाया और बताया कि वो शमी को नहीं चुनने के अलग-अलग बहाने दे रहे हैं, जबकि वो फिट हैं. उन्होंने कहा, ‘वो शमी को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये बात साफ है. मेरे हिसाब से उन्हें नहीं चुनने का कोई कारण सेंस नहीं बनाता है. वो अनफिट नहीं हैं. वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं और तीन मैचों में 15 अपने नाम किए हैं. सिलेक्टर्स उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो सिर्फ वो ही बता सकते हैं.’

