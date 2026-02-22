FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

दिल्ली की तरह दहलाने की साजिश, कोलकाता-तमिलनाडु से पकडे गए 8 संदिग्ध, ISI से जुड़े हैं तार

'भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने-अपने देशों...' T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच PM Modi ने प्लेयर्स पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

OTT Trending: Netflix पर गदर मचा रही ये फिल्म, 2 घंटे 11 मिनट में दिखेगा ऐसा एक्शन कि 131 Min तक टिकी रहेंगी नजरें

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

क्रिकेट

IND vs SA: टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को दिया खास जिम्मा, अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा

Suryakumar Yadav on Tilak Varma: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलकर बात की है. उन्होंने तिलक वर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. सूर्या ने बताया है कि टीम मैनेजमेंट ने तिलक को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 22, 2026, 04:53 PM IST

Suryakumar Yadav on Tilak Varma

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 में अपना पहला मैच रविवाक 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली है. इस मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलकर बात की है. उन्होंने तिलक वर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. सूर्या ने बताया है कि टीम मैनेजमेंट ने तिलक को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है. इतना ही नहीं तिलक की जगह संजू सैमसन को खिलाने वाले सवाल पर मजेदार जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है?

सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा को लेकर कहा, "मेरा मतलब है कि मैंने उसे बताया है, टीम प्रबंधन ने उसे बताया है कि उसे उसी तरह बल्लेबाजी करनी है. अगर एक विकेट गिर जाता है, तो वो निश्चित रूप से, पावरप्ले में जाकर अपना गेम खेल सकता है. लेकिन जैसे ही दो विकेट गिरते हैं, तो उसे थोड़ा संभलकर खेलना होगा, फिर से साझेदारी करनी होगी. 10वें ओवर तक पहुंचना होगा और फिर गेंदबाजों को खेलने के लिए आक्रामकता बरतनी होगी."

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि वो अभी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, उससे खुश नहीं होगा. उसने पिछले दो तीन अभ्यास सत्र में काफी अभ्यास किया है. लेकिन मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है. वो तीसरे नंबर पर भारत के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसे और बेहतर करेगा." तिलक की जगह संजू सैमसन को खिलाने का मौका हो सकता है, इस सुझाव पर सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा, "तुम्हारा मतलब है, मुझे सैमसन को तिलक की जगह खिलाना चाहिए?"

उन्होंने कहा, "पावरप्ले में सब ठीक चल रहा है. हम 40-50 रन बना रहे हैं. ये सामान्य क्रिकेट है. अब हम द्विपक्षीय मैच में इतना अच्छा खेले हैं. ऐसा होता है, हमें खुद से भी उम्मीदें हैं. 220, 240, 250 रन बनाने की उम्मीद. लेकिन यहां विकेट थोड़े अलग हैं. अब तक हमने जिन चार विकेट पर खेले हैं, वो थोड़े अलग और चुनौतीपूर्ण थे. ऑफ-स्पिनर पहले गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं. इसलिए हमने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि हम अपनी सुपर आठ का सफर शुरू करते ही इससे निपट लेंगे. मुझे अपनी गेंदबाजी इकाई पर गर्व है. मुझे पता है कि किसी दिन, अगर हम कभी 170, 175 या 180 रन बनाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है, जो मैच बचा सकता है और मैच जीता सकता है."

