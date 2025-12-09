FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

'Abhishek Sharma का विकेट सबसे अहम होगा...' युवराज के चेले से डरे SA कप्तान एडन मार्करम; इन तीन रिकॉर्ड के पीछे युवा ओपनर

'Abhishek Sharma का विकेट सबसे अहम होगा...' युवराज के चेले से डरे SA कप्तान एडन मार्करम; इन तीन रिकॉर्ड के पीछे युवा ओपनर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 

Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Hardik Pandya को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, भारतीय कप्तान ने बताया टीम के लिए कितने जरूरी हैं 'कुंगफू पांड्या'

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हार्दिक की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 09, 2025, 03:47 PM IST

Hardik Pandya को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, भारतीय कप्तान ने बताया टीम के लिए कितने जरूरी हैं 'कुंगफू पांड्या'

suryakumar Yadav on hardik pandya

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी 9 दिसंबर से होने जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हार्दिक की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है और उनके होने से टीम काफी संतुलन में रहती है. आइए जानते हैं कि सूर्या ने और क्या कुछ कहा है. 

सूर्यकुमार यादव ने पांच मैचों की सीरीज के शुरुआत से पहले कहा, "मुझे लगता है कि आपने एशिया कप में भी देखा होगा, जब वो नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए आखिरी प्लेइंग इलेवन के लिहाज से कई विकल्प और कई संयोजन आजमाने के मौके दिए. वो टीम को अधिक विकल्प देने के साथ मजबूती प्रदान करते हैं. बड़े मैचों और आईसीसी प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहता है."

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि ये अनुभव बहुत मायने रखेगा. उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से टीम को एक अच्छा संतुलन प्रदान करेगी. हमारी 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद शुरू हो गई थी. हम 2024 टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से ही नई चीजें आजमा रहे हैं और सब कुछ हमारे पक्ष में काम कर रहा है."

सूर्या ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने पिछली 5-6 सीरीजों में एक जैसे संयोजन के साथ खेलने की कोशिश की है. हमने ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. सब कुछ ठीक चल रहा है. हम इसी तरह आगे बढ़ना चाहते थे. जहां तक संजू की बात है तो ये सही है कि उन्होंने शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी की लेकिन मौजूदा स्थिति में  सलामी बल्लेबाजों गिल और अभिषेक शर्मा के अलावा मुझे लगता है कि सभी को किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहना होगा."

भारतीय कप्तान ने कहा, "गिल पहले टी20 में पारी का आगाज करते थे और और उनकी गैरमौजूदगी में सैमसन को मौका मिला, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. गिल की टीम वापसी के बाद उस स्थान के हकदार है. हमने सैमसन को मौका दिया और वो तीसरे से छठे क्रम में कही भी खेलने को तैयार है. मैंने हर बल्लेबाज से यही कहा है कि तीसरे से सातवें क्रम तक किसी का इस्तेमाल कही भी हो सकता है."

सूर्यकुमार ने शिवम दुबे को लेकर कहा कहा, "दुबे एक ऑलराउंडर हैं. इस टीम में वो और हार्दिक ऑलराउंडर हैं. इसलिए आप एक ऑलराउंडर की तुलना बल्लेबाज से नहीं कर सकते. हमारी टीम में तीसरे से सातवें नंबर तक के सभी बल्लेबाज किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक? 
Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
Rashifal 08 December 2025: आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज तुला और वृश्चिक वाले तनाव और चिंता में रहेंगे, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement