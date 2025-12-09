Hardik Pandya को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, भारतीय कप्तान ने बताया टीम के लिए कितने जरूरी हैं 'कुंगफू पांड्या'

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हार्दिक की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी 9 दिसंबर से होने जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हार्दिक की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है और उनके होने से टीम काफी संतुलन में रहती है. आइए जानते हैं कि सूर्या ने और क्या कुछ कहा है.

सूर्यकुमार यादव ने पांच मैचों की सीरीज के शुरुआत से पहले कहा, "मुझे लगता है कि आपने एशिया कप में भी देखा होगा, जब वो नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए आखिरी प्लेइंग इलेवन के लिहाज से कई विकल्प और कई संयोजन आजमाने के मौके दिए. वो टीम को अधिक विकल्प देने के साथ मजबूती प्रदान करते हैं. बड़े मैचों और आईसीसी प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहता है."

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि ये अनुभव बहुत मायने रखेगा. उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से टीम को एक अच्छा संतुलन प्रदान करेगी. हमारी 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद शुरू हो गई थी. हम 2024 टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से ही नई चीजें आजमा रहे हैं और सब कुछ हमारे पक्ष में काम कर रहा है."

सूर्या ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने पिछली 5-6 सीरीजों में एक जैसे संयोजन के साथ खेलने की कोशिश की है. हमने ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. सब कुछ ठीक चल रहा है. हम इसी तरह आगे बढ़ना चाहते थे. जहां तक संजू की बात है तो ये सही है कि उन्होंने शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी की लेकिन मौजूदा स्थिति में सलामी बल्लेबाजों गिल और अभिषेक शर्मा के अलावा मुझे लगता है कि सभी को किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहना होगा."

भारतीय कप्तान ने कहा, "गिल पहले टी20 में पारी का आगाज करते थे और और उनकी गैरमौजूदगी में सैमसन को मौका मिला, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया. गिल की टीम वापसी के बाद उस स्थान के हकदार है. हमने सैमसन को मौका दिया और वो तीसरे से छठे क्रम में कही भी खेलने को तैयार है. मैंने हर बल्लेबाज से यही कहा है कि तीसरे से सातवें क्रम तक किसी का इस्तेमाल कही भी हो सकता है."

सूर्यकुमार ने शिवम दुबे को लेकर कहा कहा, "दुबे एक ऑलराउंडर हैं. इस टीम में वो और हार्दिक ऑलराउंडर हैं. इसलिए आप एक ऑलराउंडर की तुलना बल्लेबाज से नहीं कर सकते. हमारी टीम में तीसरे से सातवें नंबर तक के सभी बल्लेबाज किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं."

