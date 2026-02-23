Ego और Overconfident को ड्रेसिंग रूम में... साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार के बाद फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

sunil Gavaskar on Team India Ego: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने गौतम गंभीर समेत खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में बीती रात 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका ने 76 रनों से जीत लिया है. इस मैच में अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 111 रनों पर ही सिमट गई. भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने गौतम गंभीर समेत खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

ईगो को ड्रेसिंग रूम में छोड़कर आना चाहिए- गावस्कर

सुनील गावस्कर ने भारत की शर्मनाक हार के बाद जिओहॉटस्टार से कहा, "भारतीय बल्लेबाजों को ब्रेविस और मिलर की साझेदारी से सीख लेकर इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत थी. भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया. वो अति आत्मविश्वास के साथ उतरे, हर गेंद पर बल्ला चलाया और विकेट गंवा दिए. साउथ अफ्रीका खेल के हर विभाग में भारत से अव्वल साबित हुआ. भारत ने साउथ अफ्रीका से कोई सबक नहीं लिया. भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर उतर कर हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. टी20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "आपको विपक्षी टीम से सीख लेनी चाहिए थी. अगर उन्होंने इस तरह की मुश्किल पिच पर अच्छा स्कोर किया है, तो आपको अपना अहं त्यागकर उनकी पारी का विश्लेषण करना चाहिए था और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. तिलक वर्मा बेहद चतुर बल्लेबाज है, लेकिन इस मैच में उनके खेलने के तरीके से मैं निराश था. तिलक को क्रीज पर कुछ समय बिताना चाहिए था. उन्हें साझेदारी निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था."

गावस्कर ने आगे बात करते हुए कहा, "जिम्बाब्वे की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की कमी है और इसलिए मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल की अंतिम प्लेइंग इलेवन में वापसी हो. आप उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल कर सकते हैं. लेकिन अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की और ऐसे में वाशिंगटन को बाहर बैठना पड़ेगा."

अक्षर पटेल पर क्या बोले गावस्कर?

गावस्कर ने अक्षर पटेल को न खिलाने को लेकर कहा, "साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए और टीम को बड़ी गिरावट से बचाया. सिर्फ बल्ले से ही नहीं, उन्होंने गेंद से स्टब्स और डी कॉक के बीच की साझेदारी को भी तोड़ा. फिर भी आज उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है. साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, आप अक्षर जैसे खिलाड़ी को कैसे छोड़ सकते हैं और वो भी सिर्फ वाशिंगटन सुंदर को खेलने के लिए?"

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.