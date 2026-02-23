FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Ego और Overconfident को ड्रेसिंग रूम में... साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार के बाद फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

sunil Gavaskar on Team India Ego: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने गौतम गंभीर समेत खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 23, 2026, 03:29 PM IST

Ego और Overconfident को ड्रेसिंग रूम में... साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार के बाद फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा

sunil Gavaskar on Team India Ego

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में बीती रात 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे अफ्रीका ने 76 रनों से जीत लिया है. इस मैच में अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 111 रनों पर ही सिमट गई. भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर का गुस्सा फूटा है और उन्होंने गौतम गंभीर समेत खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

ईगो को ड्रेसिंग रूम में छोड़कर आना चाहिए- गावस्कर

सुनील गावस्कर ने भारत की शर्मनाक हार के बाद जिओहॉटस्टार से कहा, "भारतीय बल्लेबाजों को ब्रेविस और मिलर की साझेदारी से सीख लेकर इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत थी. भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया. वो अति आत्मविश्वास के साथ उतरे, हर गेंद पर बल्ला चलाया और विकेट गंवा दिए. साउथ अफ्रीका खेल के हर विभाग में भारत से अव्वल साबित हुआ. भारत ने साउथ अफ्रीका से कोई सबक नहीं लिया. भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर उतर कर हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. टी20 क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "आपको विपक्षी टीम से सीख लेनी चाहिए थी. अगर उन्होंने इस तरह की मुश्किल पिच पर अच्छा स्कोर किया है, तो आपको अपना अहं त्यागकर उनकी पारी का विश्लेषण करना चाहिए था और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. तिलक वर्मा बेहद चतुर बल्लेबाज है, लेकिन इस मैच में उनके खेलने के तरीके से मैं निराश था. तिलक को क्रीज पर कुछ समय बिताना चाहिए था. उन्हें साझेदारी निभाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था."

गावस्कर ने आगे बात करते हुए कहा, "जिम्बाब्वे की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की कमी है और इसलिए मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल की अंतिम प्लेइंग इलेवन में वापसी हो. आप उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल कर सकते हैं. लेकिन अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की और ऐसे में वाशिंगटन को बाहर बैठना पड़ेगा."

अक्षर पटेल पर क्या बोले गावस्कर?

गावस्कर ने अक्षर पटेल को न खिलाने को लेकर कहा, "साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए और टीम को बड़ी गिरावट से बचाया. सिर्फ बल्ले से ही नहीं, उन्होंने गेंद से स्टब्स और डी कॉक के बीच की साझेदारी को भी तोड़ा. फिर भी आज उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है. साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, आप अक्षर जैसे खिलाड़ी को कैसे छोड़ सकते हैं और वो भी सिर्फ वाशिंगटन सुंदर को खेलने के लिए?"

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement