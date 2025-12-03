FacebookTwitterYoutubeInstagram
Virat Kohli Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का लगातार दूसरा शतक, इस महारिकॉर्ड को किया अपने नाम

Delhi Nursery Admission 2026: 4 दिसंबर से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस, जानें जरूरी डिटेल्स

ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा अपने वनडे करियर का पहला शतक, कोहली संग शतकीय साझेदारी से भारत की पारी को दी मजबूती

Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे शुभमन गिल, BCCI ने की पुष्टि

Shubman Gill Injury Updates: शुभमन गिल को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है कि वो अपनी चोट से उबर गए हैं और अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा रहेंगे.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 03, 2025, 02:44 PM IST

Shubman Gill Injury Updates

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे, जिसकी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में चौका लगाने हुए गल के गर्दन में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो मैदान के बाहर चले गए थे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे. हालांकि उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए थे. लेकिन अब अच्छी खबर सामने आ रही है कि वो अपनी चोट से उबर गए हैं और अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा रहेंगे. बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी है और बोर्ड जल्द ही टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने वाला है. 

टी20 सीरीज खेलेंगे शुभमन गिल

पीटीआई के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सुत्रों ने 3 नवंबर बुधवार को जानकारी दी है कि शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे. गिल बतौर उपकप्तान टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में गिल ने बल्लेबाजी अभ्यास भी किया था और इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है. 

कब से खेली जाएगी टी20 सीरीज?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 9 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक खेली जाएगी. इस दौरान कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. ये सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होंगे. इस सीरीज की मेजबानी कटक, मुल्लांपुर, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद को दी गई है. पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर, तीसरा 14 दिसंबर, चौथा 17 दिसंबर और पांचवां 19 दिसंबर को खेला जाएगा. 

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और उनकी टीम आज यानी 3 दिसंबर को टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है. इस टीम में हार्दिक पांड्या की भी वापसी हो सकती है. हार्दिक ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया था और वो टी20 सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं. इसके अलावा गिल बतौर उपकप्तान वापसी के लिए तैयार हैं. 

