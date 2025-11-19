FacebookTwitterYoutubeInstagram
असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी उमर को लेकर कहा- उमर ने जो किया, वो जुर्म है! | आतंकी उमर पर ओवैसी का बयान कहा- ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

क्रिकेट

Shubman Gill Injury Updates: शुभमन गिल को लेकर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कप्तान गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे या नहीं

Shubman Gill Injury Updates: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बीसीसीआई ने शुभमन गिल की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. बोर्ड ने बुधवार 19 नवंबर को इसकी जानकारी दी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 19, 2025, 02:06 PM IST

Shubman Gill Injury Updates: शुभमन गिल को लेकर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कप्तान गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे या नहीं

Shubman Gill Injury Updates

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को 22 नवंबर से दूसरा टेस्ट खेलना है, जो गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारतीय कप्तान शुभमन गिल के दूसरा टेस्ट खेलने पर संदेह बना हुआ था. लेकिन अब बीसीसीआई ने उनकी इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. बोर्ड ने बुधवार 19 नवंबर को इसकी जानकारी दी है.  कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में गिल के गर्दन में अकड़न आई थी, जिसके बाद वो मैच से बाहर हो गए थे. आइए जानते हैं कि गिल गुवाहाटी टेस्ट खेलेंगे या नहीं और बीसीसीआई ने क्या अपडेट दिया है. 

गिल को लेकर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भारतीय कप्तान को लेकर एक बयान में कहा, "शुभमन गिल पर ट्रीटमेंट का अच्छा असर हो रहा है और वो 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर फैसला उनकी प्रोग्रेस को देखकर लिया जाएगा." हालांकि गिल के खेलने या न खेलने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बीसीसीआई ने साफ किया है कि अगर गिल पूरी तरह फिट हुए, तभी वो मुकाबला खेलेंगे. 

नीतीश रेड्डी को बुलाया गया वापस

आपको बता दें कि शुभमन गिल की दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बेहद कम होने के कारण ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को राजकोट में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ चल रही भारत ए की सीरीज से वापस बुला लिया गया है. वो सोमवार की शाम को कोलकाता में टीम से जुड़ गए थे. लेकिन उन्होंने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया था. अगर गिल फिट नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जगह रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला मुकाबला अफ्रीका ने 30 रनों से अपने नाम कर लिया था, जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था. वहीं अब टीम इंडिया को सीरीज बचाने के लिए हर हाल में मुकाबला जीतना ही होगा. वरना अफ्रीका अगर मैच ड्रा भी करवा लेगी, तो वो 1-0 से सीरीज जीत लेगी. 

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय
डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग
