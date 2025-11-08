FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

IND vs SA Series 2025: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज खेली जानी है, जो 14 नवंबर से शुरू हो रही है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 08, 2025, 08:57 PM IST

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

IND vs SA Series 2025

भारतीय क्रिकेट टीम तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिा के दौरे पर थी. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की, जबकि भारत ने 2-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम की है. वहीं अब भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज खेली जानी है, जो 14 नवंबर से शुरू हो रही है. आइए जानते है कि ये सीरीज कब और कहां खेली जाएगी. यहां आपको सीरीज से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी. 

टेस्ट-वनडे या टी20 कौनसी सीरीज होगी पहले?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का आगाज 14 नवंबर सो होने वाला है. दोनों टीमें दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी. उसके बाज तीन वनडे मैचों की सीरीज और फिर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेंगे. 

भारत और अफ्रीका का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कोलकाता में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गुवाहाटी में खेला जाएगा. फिर पहला वनडे रांची, दूसरा रायपुर और तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज कटक, न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में मुकाबले खेले जाएंगे. 

  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट, 26 नवंबर (कोलकाता)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका,दूसरा टेस्ट, 22 नवंबर (गुवाहाटी)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला वनडे, 30 नवंबर (रांची)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा वनडे, 3 दिसंबर (रायपुर)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, तीसरा वनडे, 6 दिसंबर (विशाखापट्टनम)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, पहला टी20, 9 दिसंबर (कटक)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टी20, 11 दिसंबर (न्यू चंडीगढ़)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, तीसरा टी20, 14 दिसंबर (धर्मशाला)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, चौथा टी20, 17 दिसंबर (लखनऊ)
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 5वां टी20, 19 दिसंबर (अहमदाबाद)

