IND vs SA: 'वरुण के सामने हम...' क्विंटन डिकॉक ने चक्रवर्ती के खिलाफ बताया टीम का प्लान, पढ़िए क्या का

शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे

जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शिखर धवन की नई पार्टनर Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया की डिग्री, एजुकेशन और करियर प्रोफाइल

क्या करती हैं Shikhar Dhawan की दूसरी पत्नी Sophie Shine? जानिए दुल्हनिया संग कैसे जुड़ी गब्बर के दिल के तार

दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन

क्रिकेट

IND vs SA: 'वरुण के सामने हम...' क्विंटन डिकॉक ने चक्रवर्ती के खिलाफ बताया टीम का प्लान, पढ़िए क्या का

Quinton De Kock on Varun Chakravarthy: फ्रीका को सबसे ज्यादा डर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का है. इसी वजह से क्विंटन डिकॉक ने चक्रवर्ती को लेकर बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 22, 2026, 03:45 PM IST

IND vs SA: 'वरुण के सामने हम...' क्विंटन डिकॉक ने चक्रवर्ती के खिलाफ बताया टीम का प्लान, पढ़िए क्या का

Quinton De Kock on Varun Chakravarthy

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी. इससे पहले भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2024 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था. वहीं अब साउथ अफ्रीका इस बार भारत के खिलाफ कोई गलती नहीं करना चाहती है. अफ्रीका को सबसे ज्यादा डर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का है. इसी वजह से क्विंटन डिकॉक ने चक्रवर्ती को लेकर बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

चक्रवर्ती के खिलाफ डिकॉक ने बताया टीम का प्लान

क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले कहा, "वरुण चक्रवर्ती का सामना करने के लिए हर किसी का अपना तरीका है. हमारे खिलाड़ियों को अपनी ताकत पर अडिग रहना होगा और सही समय पर अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा. वो बहुत अच्छा गेंदबाज है और हमारे खिलाफ उस सीरीज में बेहतरीन गेंदबाजी की. उम्मीद है कि उसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने उसका विश्लेषण करके बात की होगी कि उसका सामना कैसे करना है. उम्मीद है कि उनकी रणनीति कारगर साबित होगी."

अभिषेक शर्मा पर ये बोले डिकॉक

अभिषेक शर्मा के तीन मैचों में खाता नहीं खोल पाने के बावजूद डिकॉक ने कहा, "वो दुनिया में नंबर एक टी20 बल्लेबाज है. वो काफी युवा है और नाकामी तो कभी न कभी झेलनी ही होगी. लेकिन नंबर वन होने के कुछ मायने हैं. मुझे यकीन है कि वो टूर्नामेंट में अहम पारी खेलेगा."

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

साउथ अफ्रीका- एडन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

