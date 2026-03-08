'कुछ टीम का असर दूसरों से ज्यादा है...' ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध के बीच ICC पर भड़के क्विंटन डिकॉक-डेविड मिलर

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Cricketers on Iran vs Israel-US War: क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद की आलोचना की है कि उसने कथित तौर पर साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बजाय इंग्लैंड के यात्रा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 08, 2026, 03:32 PM IST

Quinton de Kock and David Miller

क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद की आलोचना की है कि उसने कथित तौर पर साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बजाय इंग्लैंड के यात्रा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी, जबकि दोनों टीम अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण हुई दिक्कतों के बीच अब तक स्वदेश लौटने का इंतजार कर रही हैं. इंग्लैंड के जाने के बाद साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर ने आईसीसी पर भड़ास निकाली है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.   

क्विंटन डिकॉक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मजेदार है कि आईसीसी ने हमें कुछ नहीं बताया. इस बीच इंग्लैंड किसी तरह से हमारे से पहले कैसे जा रहा है? वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका तो बस अंधेरे में हैं. अजीब है कि अलग-अलग टीम का दूसरों से अधिक असर होता है."

टीम के डिकॉक के साथी मिलर ने भी निराशा जताई

मिलर ने ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, "मजेदार बात ये है कि वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड बाहर हुआ और आज रात चार्टर्ड उड़ान से स्वदेश वापस लौट गया, जबकि वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका अब भी कोलकाता में जवाब का इंतजार कर रहे हैं."

दो बार विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा मुख्य कोच डेरेन सैमी ने भी इस मामले पर अपनी राय दी. सैमी ने लिखा, "डेविड मिलर पीछे बैठे लोगों को सुनाने के लिए थोड़ा जोर से बोलो."

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से पहले इंग्लैंड को स्वदेश भेजने के आईसीसी के फैसले पर सवाल उठाया. वॉन ने एक्स पर लिखा, "तो इंग्लैंड गुरुवार को बाहर हो गया. आज चार्टर्ड उड़ान से स्वदेश रवाना. वेस्टइंडीज पिछले रविवार को बाहर हो गया और अब भी कोलकाता में है. अफ्रीका की भी यही स्थिति है. यहीं पर ताकत पूरी तरह से गलत है. इस स्थिति में सभी टीम के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. सिर्फ इसलिए कि आप आईसीसी में अधिक ताकतवर हैं. इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए." (पीटीआई इनपुट)

