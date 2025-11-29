IND vs SA Pitch Report: धोनी के गढ़ में किसका चलेगा जादू? पढ़ें भारत–साउथ अफ्रीका पहले वनडे की पिच रिपोर्ट

IND vs SA Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे धोनी के गढ़ रांची में खेला जाएगा. रांची में हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच दिलचस्प जंग का मैदान रहा है. ऐसे में फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पहली भिड़ंत में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है.

IND vs SA Pitch Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से रांची में होने जा रहा है. यह मुकाबला कई वजहों से खास होगा, जहां एक ओर टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर खेलते नजर आएंगे. वहीं दूसरी ओर युवा खिलाड़ियों को भी बड़ा मौका मिलेगा. रांची का JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसे महेंद्र सिंह धोनी का घर भी कहा जाता है, हमेशा से बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों के बीच दिलचस्प जंग का मैदान रहा है. ऐसे में फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पहली भिड़ंत में पिच का मिज़ाज कैसा रहने वाला है.

यशस्वी जायसवाल को डेब्यू का मौका मिलने की पूरी संभावना

इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को कुछ झटके भी लगे हैं. टीम के रेगुलर कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर चोट के चलते सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. उनकी गैरहाज़िरी में केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे. वहीं जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. रांची में यशस्वी जायसवाल को डेब्यू का मौका मिलने की पूरी संभावना है. इसके अलावा रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा में से एक को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ रुतुराज के प्रदर्शन ने उनकी दावेदारी को और मजबूत किया है.

रांची पिच रिपोर्ट

रांची की पिच धीमी प्रकृति के लिए जानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को टिककर खेलने पर ही फायदा मिलता है, जबकि स्पिनरों का रोल काफी अहम रहता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 235 रन के आसपास है, जो बताता है कि रन बनते तो हैं लेकिन बड़े टारगेट कम ही देखने को मिलते हैं. खास बात यह है कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है. अब तक खेले गए नौ वनडे मैचों में पांच बार चेज़ करने वाली टीम विजेता बनी है.

यह भी पढ़ें: World Cup जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर को मिला जीत का बड़ा इनाम, युवराज सिंह संग इस स्टेडियम में बनेगा नाम का स्टैंड

मौसम का मिज़ाज

रांची में इस समय हल्की ठंड का असर दिखने लगा है. दिन में तापमान सामान्य रहता है, जबकि शाम को ठंड बढ़ जाती है. अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने का अनुमान दिया है. यानी मैच बिना किसी रुकावट के होने की पूरी उम्मीद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से