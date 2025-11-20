FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

India vs South Africa: घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं. बीसीसीआई अपना प्लान तैयार कर रही है. आइए जानते हैं कि हार्दिक और बुमराह क्यों बाहर हो सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 20, 2025, 02:40 PM IST

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

India vs South Africa

भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका आखिरी मुकाबला 22 नवंबर को खेला जाएगा. दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद भारत और अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. लेकिन वनडे सीरीज से पहले भारतीय फैंस को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं. बीसीसीआई अपना प्लान तैयार कर रही है. आइए जानते हैं कि हार्दिक और बुमराह क्यों बाहर हो सकते हैं. 

वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक-बुमराह

हार्दिक पांड्या अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं. अगले साल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी खेला जाना है, जिसमें हार्दिक का रहना काफी अहम होगा. हालांकि 30 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से हार्दिक पांड्या बाहर रह सकते हैं. ऐसी उम्मीद है कि हार्दिक टी20 फॉर्मेट में अपना ध्याव केंद्रित कर सकते हैं. 

तेज गेंदबाजों के काम के बोझ के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैच की वनडे सीरीज से आराम दिए जाने की संभावना है. क्योंकि इसका टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी में कोई खास महत्व नहीं है. हार्दिक को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी20 के दौरान जांघ में चोट लगी थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी नहीं खेल पाए थे. हालांकि हार्दिक और बुमराह दोनों को ही अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है. 

बीसीसीआई ने हार्दिक-बुमराह को लेकर जारी किया बयान

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, हार्दिक इस समय अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं. वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी आरटीपी में खेल में वापसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं. फिलहाल जांघ की चोट से वापसी के बाद उन्हें धीरे-धीरे अपना कार्यभार बढ़ाने की जरूरत है और सीधे 50 ओवर के मैच खेलना जोखिम भरा होगा. टी20 वर्ल्ड कप तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक टी20 इंटरनेशनल मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

घरेलू क्रिकेट खेलेंगे हार्दिक?

ऐसी उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए अपनी मैच फिटनेस साबित करेंगे और उसके बाद हार्दिक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तीन वनडे मैच होने हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप तक 50 ओवर के क्रिकेट का महत्व सीमित है. अगले आईपीएल के बाद सीनियर खिलाड़ियों का ध्यान 2027 के वनडे वर्ल्ड कप चक्र पर केंद्रित होगा.

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान
कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना
Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति
Rising Star Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है फाइनल, देखें किन 4 टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह
भारत का ये राज्य कुत्ते के काटने पर दे रहा है लाखों, इस वजह से लेना पड़ा ये बड़ा फैसला...
आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?
बुखार और सर्दी की छुट्टी कर देंगे ये देशी नुस्खे, झट से मिल जाएगा आराम
किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ
नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा
CM Nitish Kumar की फेवरेट डिश क्या है? पटना के इस मशहूर रेस्टोरेंट में बार-बार आते हैं खाने, लालू-राहुल भी हैं इसके फैन
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
