Shreyas Iyer Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने शुरू की ट्रेनिंग, जानें कब करेंगे मैदान पर वापसी?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में चोटिल हो गए थे. चोट लगने के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे. हालांकि उसके बाद से श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. लेकिन अब फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, अय्यर ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है.

श्रेयस अय्यर ने शुरू की प्रैक्टिस

भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वो हल्की एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं. इससे पहले वो पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीती जिंटा के साथ फोटो में नजर आए थे. वहीं फैंस काफी खुश हो गए हैं कि अय्यर जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं.

कब हो सकती है अय्यर की वापसी

श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, अय्यर जनवरी में होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर रह सकते हैं. इसके अलावा अय्यर आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों से भी मिस कर सकते हैं.

अफ्रीका के खिलाफ वनडे के लिए टीम इंडिया

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवास, विराट कोहली, केएल राहुल (कप्तान), तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल.

