FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी, दिल्ली से हैदराबाद पहुंची थी फ्लाइट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IndiGo मामले पर बढ़ी सरकार की सख्ती! हाई-लेवल जांच के आदेश, जानें कब तक सुधरेंगे हालात

IndiGo मामले पर बढ़ी सरकार की सख्ती! हाई-लेवल जांच के आदेश, जानें कब तक सुधरेंगे हालात

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

India vs South Africa 3rd ODI: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के फाइनल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने भारत को चेतावनी दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 05, 2025, 10:21 PM IST

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

India vs South Africa 3rd ODI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों ही टीमों ने इस सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. ऐसे में अब ये मैच दोनों के लिए करो या मरो मुकाबला होगा. फाइनल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने भारत को चेतावनी दी है. उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मैथ्यू ब्रीट्जके ने भारत को चेताया

मैथ्यू ब्रीट्जके ने तीसरे वनडे से पहले कहा, हम जानते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी टीम का सामना करना होगा. हमें पता है कि वो जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. ये एक ऐसा मैच है जिसमें दोनों टीम के लिए जीत हासिल करना जरूरी है. इसलिए ये एक बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है. हमारी टीम में अच्छा संतुलन है. हमारे निचले क्रम में कुछ खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज हैं. हमारे पास डेवाल्ड ब्रेविस, यानसन और कॉर्बिन जैसे खिलाड़ी हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा, इसलिए मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे के पूरक हैं. अभी हमारे बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हमें कल फिर से अच्छा प्रदर्शन करना होगा. इससे हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आत्मविश्वास मिलता है. क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे निचले क्रम में यानसन और बॉश हैं. इससे हमारे बल्लेबाज थोड़ा सहज होकर खेल सकते हैं. क्योंकि वो जानते हैं कि टीम के निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज हैं.

उन्होंने बात करते हुए आगे कहा, निश्चित तौर पर इससे मदद मिली. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हालात काफ़ी अलग थे. लेकिन जाहिर है कि अब मुझे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का ज्यादा अनुभव है. अब मैं इस नंबर पर थोड़ा ज्यादा सहज महसूस करने लगा हूं. उम्मीद है कि मैं आगे इस नंबर पर खेलते हुए और बेहतर प्रदर्शन करूंगा. हमने देखा है कि पहले दो मैचों में ओस ने बड़ी भूमिका निभाई है. निश्चित तौर पर बाद में बल्लेबाजी करने का हमें फायदा मिला. लेकिन अगर हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो हम इसके लिए योजना तैयार करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement