IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

India vs South Africa 3rd ODI: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के फाइनल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने भारत को चेतावनी दी है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों ही टीमों ने इस सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. ऐसे में अब ये मैच दोनों के लिए करो या मरो मुकाबला होगा. फाइनल मैच से पहले साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने भारत को चेतावनी दी है. उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मैथ्यू ब्रीट्जके ने भारत को चेताया

मैथ्यू ब्रीट्जके ने तीसरे वनडे से पहले कहा, हम जानते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी टीम का सामना करना होगा. हमें पता है कि वो जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. ये एक ऐसा मैच है जिसमें दोनों टीम के लिए जीत हासिल करना जरूरी है. इसलिए ये एक बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है. हमारी टीम में अच्छा संतुलन है. हमारे निचले क्रम में कुछ खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज हैं. हमारे पास डेवाल्ड ब्रेविस, यानसन और कॉर्बिन जैसे खिलाड़ी हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा, इसलिए मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे के पूरक हैं. अभी हमारे बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हमें कल फिर से अच्छा प्रदर्शन करना होगा. इससे हमारे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आत्मविश्वास मिलता है. क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे निचले क्रम में यानसन और बॉश हैं. इससे हमारे बल्लेबाज थोड़ा सहज होकर खेल सकते हैं. क्योंकि वो जानते हैं कि टीम के निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज हैं.

उन्होंने बात करते हुए आगे कहा, निश्चित तौर पर इससे मदद मिली. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हालात काफ़ी अलग थे. लेकिन जाहिर है कि अब मुझे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का ज्यादा अनुभव है. अब मैं इस नंबर पर थोड़ा ज्यादा सहज महसूस करने लगा हूं. उम्मीद है कि मैं आगे इस नंबर पर खेलते हुए और बेहतर प्रदर्शन करूंगा. हमने देखा है कि पहले दो मैचों में ओस ने बड़ी भूमिका निभाई है. निश्चित तौर पर बाद में बल्लेबाजी करने का हमें फायदा मिला. लेकिन अगर हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो हम इसके लिए योजना तैयार करेंगे.

