IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

Jasprit Bumrah Records: घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं. दरअसल, बुमराह इस टेस्ट में एक इतिहास रच सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. इस मैच में घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं. दरअसल, बुमराह इस टेस्ट में एक इतिहास रच सकते हैं, जिसके बाद भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. इसके अलावा वो जवागल श्रीनाथ का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं बुमराह

साउथ अफ्रीका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में इतिहास रचने के बेहद करीब है. अगर वो 5 विकेट चटका देते हैं, तो वो जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. भारत के लिए टेस्ट में जवागल ने 67 टेस्ट की 121 पारियों में 236 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं बुमराह अब तक 51 टेस्ट की 97 पारियों में 232 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. अब अगर बुमराह 5 विकेट लेते हैं, तो जवागल का रिकॉर्ड चोड़ देंगे.

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह सिर्फ जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड ही नहीं तोडेंगे. वो भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में भी शुमार हो जाएंगे. अभी बुमराह 11वें स्थान पर हैं. हालांकि अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ पहले स्थान पर हैं. वहीं अगर बुमराह दूसरे टेस्ट में 5 विकेट लेने हैं, तो वो इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला मुकाबला अफ्रीका ने 30 रनों से अपने नाम कर लिया था, जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था. वहीं अब टीम इंडिया को सीरीज बचाने के लिए हर हाल में मुकाबला जीतना ही होगा. वरना अफ्रीका अगर मैच ड्रा भी करवा लेगी, तो वो 1-0 से सीरीज जीत लेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.