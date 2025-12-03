IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

ICC Punished Harshit Rana: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 12 नवंबर को खेला जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए बुरी खबर सामने आई है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 12 नवंबर को खेला जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उनपर बड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना ठोक दिया है. आईसीसी ने उन्हें खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार-संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया है. ये घटना पहले वनडे मैच के दौरान की है, जब हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे और फिर अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट लेने के बाद जश्न मनाया था, जो उनको काफी महंगा पड़ा है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आईसीसी उनपर क्या एक्शन लिया है?

आईसीसी ने राणा पर लिया एक्शन

भारत और अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे की दूसरी पारी के 22वां ओवर हर्षित राणा डाल रहे थे. इस ओवर में उन्होंने अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया था. उनका विकेट लेने के बाद राणा ने उन्हें ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा किया था. उनकी इस हरकत के बाद ऐसा माना गया कि इससे बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी. इसी वजह से उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला है. हालांकि पिछले एक साल में उनका ये पहला अपराध था और उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है.

राणा की काटी गई मैच फीस

हर्षित को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है, जो किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकते हैं" ऐसे में राणा लेवल-1 के दोषी पाए गए है, जिसके तहत उनकी 50 प्रतिशत मैच फीस काटी गई है.

भारत ने जीता पहला वनडे

टीम इंडिया ने पहले वनडे में अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया था. इस मैच में भारत ने 349 रन बनाए थे. टीम के लिए विराट कोहली ने 135 रनों की दमदार पारी खेली थी. इसके अलावा केएल राहुल 60 और रोहित शर्मा 57 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में अफ्रीका की टीम 332 रन ही बना सकी और 17 रनों से मुकाबला गंवा दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.