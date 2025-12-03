FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

TMC विधायक हुमायूं कबीर का एक और विवादित बयान, कहा- हिंदुओं की पूजा के लिए सरकार सुरक्षा देती है, मुस्लिमों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती | कांग्रेस हिंदू धर्म से नफरत करती है-BJP

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

ICC Punished Harshit Rana: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 12 नवंबर को खेला जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए बुरी खबर सामने आई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 03, 2025, 01:56 PM IST

IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

ICC Punished Harshit Rana

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 12 नवंबर को खेला जा रहा है. लेकिन इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उनपर बड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना ठोक दिया है. आईसीसी ने उन्हें खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार-संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया है. ये घटना पहले वनडे मैच के दौरान की है, जब हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे और फिर अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट लेने के बाद जश्न मनाया था, जो उनको काफी महंगा पड़ा है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आईसीसी उनपर क्या एक्शन लिया है?

आईसीसी ने राणा पर लिया एक्शन

भारत और अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे की दूसरी पारी के 22वां ओवर हर्षित राणा डाल रहे थे. इस ओवर में उन्होंने अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया था. उनका विकेट लेने के बाद राणा ने उन्हें ड्रेसिंग रूम की दिशा में इशारा किया था. उनकी इस हरकत के बाद ऐसा माना गया कि इससे बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी. इसी वजह से उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट मिला है. हालांकि पिछले एक साल में उनका ये पहला अपराध था और उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है. 

राणा की काटी गई मैच फीस

हर्षित को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है, जो किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर अपमानजनक या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकते हैं" ऐसे में राणा लेवल-1 के दोषी पाए गए है, जिसके तहत उनकी 50 प्रतिशत मैच फीस काटी गई है. 

भारत ने जीता पहला वनडे

टीम इंडिया ने पहले वनडे में अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया था. इस मैच में भारत ने 349 रन बनाए थे. टीम के लिए विराट कोहली ने 135 रनों की दमदार पारी खेली थी. इसके अलावा केएल राहुल 60 और रोहित शर्मा 57 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में अफ्रीका की टीम 332 रन ही बना सकी और 17 रनों से मुकाबला गंवा दिया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा
दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement