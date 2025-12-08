टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

ICC Fined to Team India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को आईसीसी ने एक तगड़ा झटका दिया है.

आईसीसी ने भारत पर दिया एक्शन

साउथ अफ्रीका के खिलफ वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम पर जुर्माना लगा है. रायपुर में 3 दिसंबर को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में स्लो ओवर-रेट के लिए टीम इंडिया पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है. इसमें खिलाड़ियों पर उनकी टीम की ओर से निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है."

केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने टाइम अलाउंस को ध्यान में रखते हुए टारगेट से दो ओवर कम फेंके, जिसके बाद आईसीसी एलीट पैनल के मेंबर रिची रिचर्डसन ने ये सजा सुनाई है. केएल राहुल ने गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा पर सहमति जताई, जिससे आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी.

हालांकि सीरीज का तीसरा मुकाबला निर्णायक बन गया था. टीम इंडिया ने अंतिम मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज 2-1 अपने नाम कर ली. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई थी. इसके बाद वनडे सीरीज अपने नाम करते हुए करारा जवाब दिया. अब टीम इंडिया की निगाहें 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज जीतने पर होंगी.

