FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रियंका गांधी का आरोप- वंदे मातरम् पर चर्चा अजीब, सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही | लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- हर भारतीय के दिल में वंदे मातरम्, इसने देश में नई चेतना जगाई थी, लेकिन इसके साथ न्याय नहीं हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

'कराची में किसने की थी जिन्ना की तारीफ?', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछे ये 3 सवाल

'कराची में किसने की थी जिन्ना की तारीफ?', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछे ये 3 सवाल

खूबसूरती के साथ ही स्किन के लिए भी बहुत लाभकारी हैं इस पेड़ के तने और फूल, इस्तेमाल करते ही चमकने लगती है त्वचा

खूबसूरती के साथ ही स्किन के लिए भी बहुत लाभकारी हैं इस पेड़ के तने और फूल, इस्तेमाल करते ही चमकने लगती है त्वचा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  

वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

ICC Fined to Team India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को आईसीसी ने एक तगड़ा झटका दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 08, 2025, 04:55 PM IST

टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

icc fined to team india

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया को आईसीसी ने एक तगड़ा झटका दिया है. भारत पर आईसीसी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जुर्माना ठोका है. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था. लेकिन अब टीम के खिलाफ एक्शन लिया गया है और जिसके लिए टीम इंडिया की फीस भी काटी जाएगी. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आईसीसी ने ऐसा क्यों किया है?

आईसीसी ने भारत पर दिया एक्शन

साउथ अफ्रीका के खिलफ वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद भारतीय टीम पर जुर्माना लगा है. रायपुर में 3 दिसंबर को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में स्लो ओवर-रेट के लिए टीम इंडिया पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है. इसमें खिलाड़ियों पर उनकी टीम की ओर से निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है."

केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने टाइम अलाउंस को ध्यान में रखते हुए टारगेट से दो ओवर कम फेंके, जिसके बाद आईसीसी एलीट पैनल के मेंबर रिची रिचर्डसन ने ये सजा सुनाई है. केएल राहुल ने गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा पर सहमति जताई, जिससे आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी. 

हालांकि सीरीज का तीसरा मुकाबला निर्णायक बन गया था. टीम इंडिया ने अंतिम मैच 9 विकेट से जीतकर सीरीज 2-1 अपने नाम कर ली. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई थी. इसके बाद वनडे सीरीज अपने नाम करते हुए करारा जवाब दिया. अब टीम इंडिया की निगाहें 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज जीतने पर होंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड
5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement