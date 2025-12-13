FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP ने ममता पर साधा निशाना, ये सीएम की नाकामी है | कोलकाता- स्टेडियम में मेसी के फैंस का हंगामा | छत्तीसगढ़: बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया है

क्रिकेट

IND vs SA: दूसरा टी20 हारने के बाद गंभीर और हार्दिक के बीच तीखी बहस? सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

गौतम गंभीर और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखने के बाद कयास लग रहे हैं कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो रही है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 13, 2025, 03:18 PM IST

IND vs SA: दूसरा टी20 हारने के बाद गंभीर और हार्दिक के बीच तीखी बहस? सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

Gautam Gambhir and hardik pandya

भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मु्ल्लांपुर में सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. टीम की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर काफी निराशा और गु्स्से में नजर आए थे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरो-शोरो से वायरल हो रही है, जिसमें गंभीर और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखने के बाद कयास लग रहे हैं कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो रही है. आप भी यहां वीडियो देख सकते हैं. 

हार्दिक-गंभीर के बीच तीखी बहस? 

भारतीय टीम की हार के बाद गौतम गंभीर और टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बीच जोरदार बहस की खबर आ रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो दूसरे टी20 के बाद का है. वीडियो में गंभीर और हार्दिक पांड्या कुछ मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे की भाव-भंगिमा से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हार के बाद गंभीर खफा हैं और इसी मुद्दे पर हार्दिक के साथ उनकी बहस हो रही है. 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हार्दिक का प्रदर्शन साधारण रहा था. गेंदबाजी में उन्होंने 3 ओवर में 34 रन लुटाए थे और एक भी विकेट नहीं ले सके थे. वहीं बल्लेबाजी के दौरान 23 गेंद पर सिर्फ 20 रन बना सके थे. उनका गेंद और बल्ले से साधारण प्रदर्शन भी हेड कोच गंभीर की निराशा का कारण हो सकता है. 

ऐसा रहा दूसरा टी20

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक के 46 गेंद पर 7 छक्कों और 5 चौकों की मदद से बनाए 90 रनों की मदद से 4 विकेट पर 213 रन बनाए थे. भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई थी और 51 रन से मैच हार गई थी. भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा ने 34 गेंद पर 62 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के लिए ओटनिल बार्टमैन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए. लुंगी एंगिडी, मार्को जानसेन, और लुथो सिंपाला ने 2-2 विकेट लिए थे.  

