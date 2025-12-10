FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

Dale Steyn on Suryakumar Yadav: पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने सूर्या की कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 10, 2025, 01:53 PM IST

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मंगलवार 9 दिसबंर को कटक में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 101 रनों से अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सके. हार्दिक पांड्या ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी. लेकिन भारतीय गेंदबाज ने ओस होने के बाद भी काफी घातक गेंदबाज की. ऐसे में अब पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन ने सूर्या की कप्तानी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने सूर्या की कप्तानी पर दिया बड़ा बयान

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डेल स्टेन ने जियोस्टार पर कहा, "जब आपको अपनी टीम का समर्थन मिल रहा होता है और आप अपने माहौल में सहज महसूस करते हैं, तो आप अपने खिलाड़ियों के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं. आपको अपनी जगह या कप्तानी को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं होता."

उन्होंने आगे कहा, "जब आप टीम को सर्वोपरि रखते हैं, जब आप ये कहते हैं कि किसी खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ क्या है. टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है. हर कोई इसी तरह का कप्तान चाहता है, जो आत्मविश्वास से भरा हो, मिलनसार हो और व्यापक हित के लिए समायोजन करने को तैयार हो. चाहे ये सिर्फ एक मैच या सीरीज के लिए ही क्यों न हो, ये लचीलापन आपके खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सामने लाता है."

स्टेन ने बात खत्म करते हुए कहा, "इसलिए जब वो किसी से कहते हैं कि आज तुम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते हो. मुझे तुम्हारी जरूरत छठे नंबर पर है, तो बल्लेबाज समझ जाता है. क्योंकि कप्तान ने पहले भी उसका साथ दिया है. ये कप्तानी का बहुत अच्छा गुण है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

