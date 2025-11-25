FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup 2026 से पहले Rohit Sharma को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया रिवील

T20 World Cup 2026 से पहले Rohit Sharma को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया रिवील

'फ्लाइट में पजामा-स्लिपर्स पहनकर न आएं', US ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी के बयान से हड़कंप

'फ्लाइट में पजामा-स्लिपर्स पहनकर न आएं', US ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी के बयान से हड़कंप

अरुणाचल को बताया अपना इलाका ...भारतीय महिला के हैरेसमेंट के आरोप पर चीन के दावे से नाराज भारत, कहा ऐसा...

अरुणाचल को बताया अपना इलाका ...भारतीय महिला के हैरेसमेंट के आरोप पर चीन के दावे से नाराज भारत, कहा ऐसा...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स

FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी कोच... गौतम गंभीर के सपोर्ट में आए पूर्व दिग्गज सुरेश रैना

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचनाएं हो रही है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना गंभीर के सपोर्ट में उतरे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 25, 2025, 06:06 PM IST

IND vs SA: भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी कोच... गौतम गंभीर के सपोर्ट में आए पूर्व दिग्गज सुरेश रैना

IND vs SA 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशजनक प्रदर्शन किया है. पहले टेस्ट में टीम इंडिया 124 रन नहीं बना सकी. इसके अलाला दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया 201 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचनाएं हो रही है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना गंभीर के सपोर्ट में उतरे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

गंभीर के सपोर्ट में आए सुरेश रैना

सुरेस रैना ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "गौतम गंभीर ने बहुत मेहनत की है और इसमें टेस्ट टीम की मौजूदा स्थिति उनकी कोई गलती नहीं है. खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा. उनके नेतृत्व में हम सीमित ओवरों के प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां हमने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और दुबई में एशिया कप जीता था. रन तो खिलाड़ियों को ही बनाने होंगे. कोच मार्गदर्शन और सलाह ही दे सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "खिलाड़ियों को अगर कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें कोच से इस बारे में बात करना चाहिए. खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कोच की भी सराहना की जाएगी. लेकिन टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो कोच को उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए. मैं गौतम भैया के साथ खेला हूं, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से प्यार है, उन्हें क्रिकेट से प्यार है, मैंने उनके साथ विश्व कप खेला है और जीता भी है. उन्होंने देश के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा प्रदर्शन करना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है."

रैना ने आगे कहा, "खिलाड़ियों को नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए और वहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन में अपने आप दिखाई देगा. इस सीरीज के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती थी, क्योंकि खिलाड़ियों को सफेद गेंद (सीमित ओवर) प्रारूप से लाल गेंद प्रारूप में ढलने का काफी कम समय मिला. रोहित शर्मा और विराट कोहली जरूर वापसी करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम को जरूर मजबूत करेंगे. ये दोनों वर्ल्ड और भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन दूत हैं. जब वे टीम में होंगे तो माहौल अलग होगा, ऋषभ पंत भी कुछ समय बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए वनडे m सीरीज देखना मजेदार होगा."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
MORE
Advertisement
धर्म
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
MORE
Advertisement