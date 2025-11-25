IND vs SA: भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी कोच... गौतम गंभीर के सपोर्ट में आए पूर्व दिग्गज सुरेश रैना

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचनाएं हो रही है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना गंभीर के सपोर्ट में उतरे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशजनक प्रदर्शन किया है. पहले टेस्ट में टीम इंडिया 124 रन नहीं बना सकी. इसके अलाला दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया 201 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचनाएं हो रही है. हालांकि पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना गंभीर के सपोर्ट में उतरे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

गंभीर के सपोर्ट में आए सुरेश रैना

सुरेस रैना ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "गौतम गंभीर ने बहुत मेहनत की है और इसमें टेस्ट टीम की मौजूदा स्थिति उनकी कोई गलती नहीं है. खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छा खेलना होगा. उनके नेतृत्व में हम सीमित ओवरों के प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां हमने इस साल की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और दुबई में एशिया कप जीता था. रन तो खिलाड़ियों को ही बनाने होंगे. कोच मार्गदर्शन और सलाह ही दे सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "खिलाड़ियों को अगर कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें कोच से इस बारे में बात करना चाहिए. खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कोच की भी सराहना की जाएगी. लेकिन टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो कोच को उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए. मैं गौतम भैया के साथ खेला हूं, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से प्यार है, उन्हें क्रिकेट से प्यार है, मैंने उनके साथ विश्व कप खेला है और जीता भी है. उन्होंने देश के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा प्रदर्शन करना खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है."

रैना ने आगे कहा, "खिलाड़ियों को नियमित रूप से घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए और वहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन में अपने आप दिखाई देगा. इस सीरीज के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती थी, क्योंकि खिलाड़ियों को सफेद गेंद (सीमित ओवर) प्रारूप से लाल गेंद प्रारूप में ढलने का काफी कम समय मिला. रोहित शर्मा और विराट कोहली जरूर वापसी करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम को जरूर मजबूत करेंगे. ये दोनों वर्ल्ड और भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन दूत हैं. जब वे टीम में होंगे तो माहौल अलग होगा, ऋषभ पंत भी कुछ समय बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए वनडे m सीरीज देखना मजेदार होगा."

