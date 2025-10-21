FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच

बिहार में चुनाव से पहले निकली क्लर्क की बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, जानें कितनी होगी सैलरी

SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत बने कप्तान; यहां देखें पूरा स्क्वाड

रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका

Dark Circle Facial Yoga: डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू

कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

बिहार में चुनाव से पहले निकली क्लर्क की बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, जानें कितनी होगी सैलरी

बिहार में चुनाव से पहले निकली क्लर्क की बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, जानें कितनी होगी सैलरी

SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

SSC CPO Final Result 2025: एसएससी ने जारी किया सीपीओ का फाइनल रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम

ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच

ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत बने कप्तान; यहां देखें पूरा स्क्वाड

IND-A vs SA-A: बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. बोर्ड ने इन मैचों के लिए शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत को कप्तान बनाया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 21, 2025, 03:17 PM IST

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत बने कप्तान; यहां देखें पूरा स्क्वाड

IND-A vs SA-A:

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. बोर्ड ने इन मैचों के लिए शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत को कप्तान बनाया है. इसके अलावा साई सुदर्शन को उपकप्तानी मिली है. इस टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है, जबकि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हैं. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड कैसा है और किन प्लेयर्स को मौका मिला है. 

गिल की जगह पंत को बनाया कप्तान

बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार दिवसीय मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम की कमान ऋषभ पंत को दी गई है. वहीं उपकप्तानी साई सुदर्शन करते हुए नजर आएंगे. हालांकि शुभमन गिल को बोर्ड ने टीम में जगह नहीं दी है और उनकी जगह इन दोनों मैचों में पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. बता दें कि पंत काफ लंबे समय से चोट से जूझ रहे हैं और टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्हें इंग्लैंड दौरे पर चोट आई थी. लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हैं और वो जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे. 

कब खेले जाएंगे चार दिवसीय मैच?

आपको बता दें कि टीम इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की टीमों के बीच दो चार दिवसीय मुकाबले खेले जाने हैं. इसका पहला मैच 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. वहीं दूसरा मैच 6 नवंबर से 9 नवंबर तक खेला जाना है. हालांकि दूसरे मैच के लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज भी टीम से जुड़ेंगे.

चार दिवसीय मैच के लिए टीम इंडिया

पहले मैच के लिए टीम इंडिया ए- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, आयुष बदोनी और सारांश जैन. 

दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया ए- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन,  देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम
ये हैं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप-5 में भारत की 2 सिटी, चौंका देगा पहले नंबर का नाम
ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच
ODI में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली 10 टीमें, एक ने 342 रनों से जीता था मैच
ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!
ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!
इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?
इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?
Happy Hormones: खुश रहने का ये है 7 हिट फार्मूला, नेचुरली शरीर में बढ़ने लगेगा हैप्पी हार्मोन
खुश रहने का ये है 7 हिट फार्मूला, नेचुरली शरीर में बढ़ने लगेगा हैप्पी हार्मोन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE