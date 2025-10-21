IND vs SA: साउथ अफ्रीका के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, ऋषभ पंत बने कप्तान; यहां देखें पूरा स्क्वाड

IND-A vs SA-A: बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. बोर्ड ने इन मैचों के लिए शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत को कप्तान बनाया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. बोर्ड ने इन मैचों के लिए शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत को कप्तान बनाया है. इसके अलावा साई सुदर्शन को उपकप्तानी मिली है. इस टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है, जबकि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हैं. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वाड कैसा है और किन प्लेयर्स को मौका मिला है.

गिल की जगह पंत को बनाया कप्तान

बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार दिवसीय मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम की कमान ऋषभ पंत को दी गई है. वहीं उपकप्तानी साई सुदर्शन करते हुए नजर आएंगे. हालांकि शुभमन गिल को बोर्ड ने टीम में जगह नहीं दी है और उनकी जगह इन दोनों मैचों में पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. बता दें कि पंत काफ लंबे समय से चोट से जूझ रहे हैं और टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्हें इंग्लैंड दौरे पर चोट आई थी. लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हैं और वो जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे.

कब खेले जाएंगे चार दिवसीय मैच?

आपको बता दें कि टीम इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की टीमों के बीच दो चार दिवसीय मुकाबले खेले जाने हैं. इसका पहला मैच 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा. वहीं दूसरा मैच 6 नवंबर से 9 नवंबर तक खेला जाना है. हालांकि दूसरे मैच के लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज भी टीम से जुड़ेंगे.

चार दिवसीय मैच के लिए टीम इंडिया

पहले मैच के लिए टीम इंडिया ए- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, आयुष बदोनी और सारांश जैन.

दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया ए- ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप.

