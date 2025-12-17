IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

Shubman Gill Injury: भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को चोट आई है, जिसकी वजह से वो टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. यानी अब वो अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 नहीं खेल पाएंगे. आइए जानते हैं कि गिल क्यों बाहर हुए हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती चार मुकाबले हो गए. हालांकि चौथा मैच कोहरे की कारण रद्द कर दिया गया. लेकिन अब भारत को एक और तगड़ा झटका लगा. दरअसल, भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को चोट आई है, जिसकी वजह से वो टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. यानी अब वो अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 नहीं खेल पाएंगे. आइए जानते हैं कि गिल क्यों बाहर हुए हैं.

शुभमन गिल टी20 सीरीज से बाहर

पीटीआई के अनुसार, खराब फॉर्म से जूझ रहे भारत के उपकप्तान शुभमन गिल पैर के अंगूठे में चोट आई है, जिसकी वजह से गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. पता चला है कि गिल को ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लगी और उनके जल्दी ठीक होने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, शुभमन ने चौथे टी20 मुकाबले से एक दिन पहले नेट में लंबे बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया था. सत्र के आखिर में उनके पैर के अंगूठे पर चोट लग गई. उन्हें दर्द हो रहा था और वो लंगड़ा रहे थे. बुधवार को उनके लिए खेलना मुश्किल होता. इसलिए वो टीम के साथ नहीं आए, क्योंकि उनके इस मैच में खेलने की बहुत कम संभावना थी. इस समय ये कहना मुश्किल है कि वो अहमदाबाद में खेलेंगे या नहीं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी और उस द्विपक्षीय सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए टीम समान रहने वाली है. इसलिए राष्ट्रीय चयन समिति और टीम प्रबंधन अपने शीर्ष क्रम के एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतना चाहेंगे.

