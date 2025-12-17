FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का एक्शन, CNG भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य | कल से दिल्ली में सिर्फ PUC वाहनों को ही CNG मिलेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

Google Pay ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, UPI लिंक और इंस्टेंट कैशबैक के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

Google Pay ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, UPI लिंक और इंस्टेंट कैशबैक के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

भारत में होता है सबसे ज्यादा डोपिंग टेस्ट, वाडा की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा; जानिए पूरा मामला

भारत में होता है सबसे ज्यादा डोपिंग टेस्ट, वाडा की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा; जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

Shubman Gill Injury: भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को चोट आई है, जिसकी वजह से वो टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. यानी अब वो अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 नहीं खेल पाएंगे. आइए जानते हैं कि गिल क्यों बाहर हुए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 17, 2025, 10:36 PM IST

IND vs SA: भारत को लगा तगड़ा झटका, अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए Shubman Gill

Shubman Gill Injury

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती चार मुकाबले हो गए. हालांकि चौथा मैच कोहरे की कारण रद्द कर दिया गया. लेकिन अब भारत को एक और तगड़ा झटका लगा. दरअसल, भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को चोट आई है, जिसकी वजह से वो टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. यानी अब वो अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 नहीं खेल पाएंगे. आइए जानते हैं कि गिल क्यों बाहर हुए हैं. 

शुभमन गिल टी20 सीरीज से बाहर

पीटीआई के अनुसार, खराब फॉर्म से जूझ रहे भारत के उपकप्तान शुभमन गिल पैर के अंगूठे में चोट आई है, जिसकी वजह से गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. पता चला है कि गिल को ट्रेनिंग सत्र के दौरान चोट लगी और उनके जल्दी ठीक होने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, शुभमन ने चौथे टी20 मुकाबले से एक दिन पहले नेट में लंबे बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया था. सत्र के आखिर में उनके पैर के अंगूठे पर चोट लग गई. उन्हें दर्द हो रहा था और वो लंगड़ा रहे थे. बुधवार को उनके लिए खेलना मुश्किल होता. इसलिए वो टीम के साथ नहीं आए, क्योंकि उनके इस मैच में खेलने की बहुत कम संभावना थी. इस समय ये कहना मुश्किल है कि वो अहमदाबाद में खेलेंगे या नहीं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी और उस द्विपक्षीय सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए टीम समान रहने वाली है. इसलिए राष्ट्रीय चयन समिति और टीम प्रबंधन अपने शीर्ष क्रम के एक विशेषज्ञ बल्लेबाज को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतना चाहेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!
ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!
Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा
Homemade Air Purifier: इन 3 चीजों से घर पर बनाएं जुगाड़ू एयर प्यूरीफायर, सस्ते में साफ होगी घर की हवा
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
IND vs SA 4th T20: न बारिश न खराब लाइट, जानिए क्यों भारत- साउथ अफ्रीका मैच हो रही है देरी
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
Sierra Vs Creta: साइज-माइलेज से लेकर Features तक, टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा में कौन सी कार लेना है बेस्ट
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
MORE
Advertisement
धर्म
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात
Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement