FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 

Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?

बेटिंग ऐप केस में ED की बड़ी कार्रवाई , युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला समेत कई चर्चित नामों की संपत्तियां जब्त

बेटिंग ऐप केस में ED की बड़ी कार्रवाई , युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला समेत कई चर्चित नामों की संपत्तियां जब्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या

Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे 

Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे

Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द 

Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

Hardik Pandya: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवें टी20 में हार्दिक पांड्या ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक लगाया. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत ने मैच में बढ़त बना ली.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 19, 2025, 09:04 PM IST

IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

हार्दिक पांड्या (Image Credits: Getty Images)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमों की नजर सीरीज जीत पर टिकी है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. खास तौर पर हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. 

भारत ने मुकाबले में मजबूत स्थिति बना ली

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए पावरप्ले में तेजी से रन बटोरे. हालांकि, इसके बाद भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे रन गति पर असर पड़ा. ऐसे समय में हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया. उन्होंने 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक जड़ दिया. हार्दिक की इस विस्फोटक पारी से स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे और भारत ने मुकाबले में मजबूत स्थिति बना ली. 

यह भी पढ़ें: पहली बार कोहरे के कारण मैच रद्द, एक बार सांप तो कभी मधुमक्खियों ने बिगाड़ा खेल, जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच

232 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तूफानी पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके जड़ते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया. दूसरी ओर तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. तिलक ने 42 गेंदों में 73 रन की तेज और अहम पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 232 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या
भारत के टॉप-5 खिलाड़ी जिन्होंने T20I में लगाए सबसे तेज अर्धशतक, जानिए लिस्ट में कहां हैं हार्दिक पांड्या
Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे 
Weight Loss Story: 111 किलो से 66 kg, रोज चिप्स खाकर भी इस महिला ने घटा लिया 45 किलो वजन! जानिए कैसे
Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द 
Uric Acid फ्लश आउट कर देगी ये जादुई चटनी, ठंड में नहीं सताएगा जोड़ों का दर्द
जितना भी कमा लीजिए, ये 7 आदतें कर सकती है आपको बर्बाद, CA ने बताए जरूरी टिप्स
जितना भी कमा लीजिए, ये 7 आदतें कर सकती है आपको बर्बाद, CA ने बताए जरूरी टिप्स
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
Rashifal 18 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement