IND vs SA 5th T20: हार्दिक पांड्या का अहमदाबाद में तूफान, सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, अफ्रीका के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य

Hardik Pandya: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवें टी20 में हार्दिक पांड्या ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए सिर्फ 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक लगाया. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत ने मैच में बढ़त बना ली.

IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस निर्णायक मुकाबले में दोनों टीमों की नजर सीरीज जीत पर टिकी है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. खास तौर पर हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

भारत ने मुकाबले में मजबूत स्थिति बना ली

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए पावरप्ले में तेजी से रन बटोरे. हालांकि, इसके बाद भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे रन गति पर असर पड़ा. ऐसे समय में हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया. उन्होंने 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक जड़ दिया. हार्दिक की इस विस्फोटक पारी से स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे और भारत ने मुकाबले में मजबूत स्थिति बना ली.

232 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की तूफानी पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके जड़ते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया. दूसरी ओर तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. तिलक ने 42 गेंदों में 73 रन की तेज और अहम पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 232 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है.

