Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'पांड्या किसी फिल्म के सुपरहीरो से कम...' Hardik Pandya को लेकर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

IND vs SA 5th T20: साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने हार्दिक पांड्या की तारीफ में कसीदे पढ़ें हैं और उन्हें सुपरहीरो बता दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 20, 2025, 12:47 PM IST

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने काफी विस्फोटक प्रदर्शन किया है. उन्होंने पहले बल्ले से और फिर गेंदबाजी ने भारत की जीत में अहम योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है. इस दमदार प्रदर्शन के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ें हैं और उन्हें सुपरहीरो बता दिया है. आइए जानते हैं कि स्टेन ने हार्दिक को लेकर क्या कहा है. 

पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने हार्दिक को कहा सुपरहीरो

डेल स्टेन ने हार्दिक पांड्या को लेकर जियोस्टार पर कहा, "हार्दिक ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने एक खिलाड़ी की छवि से आगे निकल कर एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर लिया है. वो किसी एक फिल्म के सुपरहीरो की तरह मैदान में उतरे, जहां कोई भी उनकी रणनीति नहीं बदल सकता. ये कोई खराब रवैया नहीं है. ये तो पूरी तरह से दबदबा बनाए रखने से जुड़ा है. ये एक ऐसा प्रभाव है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. आप इसे उनके हावभाव में देख सकते हैं. वो मानसिक रूप से एक अलग ही स्तर पर हैं. वो एक ऐसे खेल में अजेय हैं, जो मानसिक उलझनों से जुड़ा है. ये सभी खिलाड़ी कुशल हैं, लेकिन वो उनसे कहीं ऊपर हैं."

स्टेन ने बुमराह और चक्रवर्ती को लेकर कहा, "ये बुमराह का प्रभाव है. आप उन्हें दबदबा बनाए रखने का मौका नहीं दे सकते. लेकिन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने उनके सामने सतर्क रवैया अपनाया. उन्होंने दूसरे गेंदबाजों को निशाने पर रखा. लेकिन बुमराह ने जैसे ही क्विंटन डिकॉक को आउट किया. उसके बाद चक्रवर्ती ने हावी हो गए."

ऐसा रहा पांचवां मुकाबला

भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रनों का विशाल स्कोर बना दिया था. टीम के लिए तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली. इसके अलावा हार्दिक पांड्या 25 गेंदों में 5 छक्के और इतनी ही चौकों की मदद से 63 रनों की धुंआधार पारी खेली. जबकि सैमसन 37 और अभिषेक ने 34 रन बनाए. ऐसे में जब अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी और 30 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए क्विंटन डिकॉक ने 65 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ब्रेविस 31 रन बना सके. अन्य अफ्रीकी बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

