क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए अक्षर पटेल, इस खिलाड़ी को मिली जगह

Axar Patel Ruled Out in Ind vs Sa Series: स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए दो टी20 इंटरनेशनल मैचों से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 16, 2025, 12:43 PM IST

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए अक्षर पटेल, इस खिलाड़ी को मिली जगह

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए दो टी20 इंटरनेशनल मैचों से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति ने उनकी जगह स्टार ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया है. अक्षर रविवार को धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भी नहीं खेल पाए थे, जहां उनकी जगह स्पिनर कुलदीप यादव को अंतिम प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. आइए जानते हैं कि अक्षर पटेल क्यों बाहर हुए हैं और उनका रिप्लेसमेंट कौन है?

बीमारी के कारण हुए बाहर

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, "भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ शेष दो टी20 इंटरनेशनल मैचों से बाहर हो गए हैं. हालांकि वो लखनऊ में टीम के साथ हैं, जहां उनकी आगे की चिकित्सकीय जांच की जाएगी. पुरुष चयन समिति ने लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए शाहबाज अहमद को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया है."

अक्षर के रिप्लेसमेंट बने शहबाज

शाहबाज ने भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच खेले हैं, जिनमें इस 31 साल के खिलाड़ी ने कुल पांच विकेट लिए हैं. रणजी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम में जगह मिली है.

बचे हुए दो टी20 मैचों के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद.

