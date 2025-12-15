FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

'मैं लय में हूं, लेकिन...' Suryakumar Yadav ने अपनी खराब फॉर्म पर तोड़ी चुप्पी, इस शर्मनाक रिकॉर्ड को भी किया अपने नाम

Suryakumar Yadav on Bad Form: भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में अब तक काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने पिछली तीन पारियों में सिर्प 29 रन ही बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 15, 2025, 01:33 PM IST

'मैं लय में हूं, लेकिन...' Suryakumar Yadav ने अपनी खराब फॉर्म पर तोड़ी चुप्पी, इस शर्मनाक रिकॉर्ड को भी किया अपने नाम

Suryakumar Yadav on Bad Form

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में अब तक काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने पिछली तीन पारियों में सिर्प 29 रन ही बनाए हैं. लेकिन उनका मानना है कि वो खराब फॉर्म नहीं है. बल्कि वो लय में है. तीसरा टी20 जीतने के बाद सूर्या ने अपनी फॉर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अपनी फॉर्म को लेकर ये बोल सूर्या

सूर्यकुमार यादव ने अपनी फॉर्म को लेकर कहा, "ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्म में नहीं हूं. लेकिन रन बनाने में नाकाम रहा हूं. खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है. इस तरह से वापसी करना शानदार रहा. पिछले मैच के बाद हमने बहुत कुछ सीखा. हमने आज और कटक में जो किया वो कमाल का था. हम जीत का लुत्फ उठायेंगे और कल लखनऊ पहुंचने के बाद बैठकर अगले मैच की योजना के बारे में चर्चा करेंगे."

सूर्या के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव के नाम इस साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया है. उन्होंने इस साल 2025 में सिर्फ 14.20 की औसत से रन बनाए हैं. सूर्या एक साल में सबसे खराब औसत दर्ज करने वाले कप्तान भी बन गए हैं. इससे पहले किसी भी कप्तान का टी20आई में इतना बुरा साल नहीं गया है. 

ये रहा तीसरे मुकाबले के हाल

टीम इंडिया ने तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है और 2-1 से सीरीज में बढ़त बना ली. साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए  20 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाए थे. टीम के लिए कप्तान एडन मार्करम ने 46 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 61 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाया था, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिया. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.2 ओवरों में टारगेट को चेज कर दिया है और 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. टीम के लिए अभिषेक ने 35 रन बनाए.

