'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में टीम इंडिया ने पहला और तीसरा मुकाबला जीतकर 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. लेकिन इस सीरीज में सबसे बड़ा विषय शुभमन गिल की फॉर्म है. क्योंकि टी20 में गिल काफी खराब फॉर्म में चल रहे हैं और तीनों ही मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे. उनके ऊपर इसलिए और सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो बतौर कप्तान खेल रहे हैं. इस बीच अपने बचपन के दोस्त और साथी खिलाड़ी को लेकर अभिषेक शर्मा ने बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म के बारे में पूछने पर अभिषेक ने कहा, "मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए, ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिये वर्ल्ड कप में मैच जीतेंगे और ये सीरीज में भी." हालांकि अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भारत ने 2-1 से बढ़त बना ली है.

गिल को लेकर क्या कहा?

अपने बचपन के दोस्त गिल के बारे में उन्होंने कहा, "मैं इतने समय से इनके साथ खेल रहा हूं. खासकर शुभमन के तो मुझे पता है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ और किसी भी हालात में रन बना सकता है. मुझे उस पर शुरू से काफी भरोसा है और जल्दी ही सभी को पता चलेगा और सभी इसी तरह से भरोसा करेंगे. आपको यह ध्यान में रखना पड़ता है कि गेंद स्विंग कर रही है या सीम ले रही है. मैने कुछ ऐसे शॉट खेले जो ऐसे विकेट पर ही खेले जा सकते हैं."

ऐसा रहा तीसरा मुकाबला

भारतीय टीम ने तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है और 2-1 से सीरीज में बढ़त बना ली है. साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाए हैं. टीम के लिए कप्तान एडन मार्करम ने 46 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 61 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाया है, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट चटकाया. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.2 ओवरों में टारगेट को चेज कर दिया है और 7 विकेट से मैच अपने नाम किया. टीम के लिए अभिषेक ने 35 रन बनाए.

