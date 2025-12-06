Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बनें छठे भारतीय बल्लेबाज

Yashasvi Jaiswal Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में यशस्वी जायसवाल ने 271 रनों की पीछा करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में यशस्वी जायसवाल ने 271 रनों की पीछा करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली है. इसके साथ ही उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक भी पूरा कर लिया है और साथ ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. इस पारी के बदौलत जायसवाल ने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगा ली है और ऐसा करने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं.

जायसवाल ने बनाया अपना पहला शतक

यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 111 गेंदों में 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली है. इसके साथ ही जायसवाल ने वनडे करियर का अपना पहला शतक भी लगा लिया है. इससे पहले दोनों पारियों में जायसवाल फ्लॉप रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने दमदार वापसी की है और इतिहास भी रच दिया है.

Maiden ODI HUNDRED for Yashasvi Jaiswal! 💯



He becomes the 6⃣th #TeamIndia batter in men's cricket to score centuries in all three formats 🙌



Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dBzWmU6Eqh — BCCI (@BCCI) December 6, 2025

ऐसा करने वाले बने छठे भारतीय

यशस्वी जायसवाल ने इससे पहले टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया हुआ था. लेकिन अब उन्होंने वनडे में भी शतक लगा लिया है. ऐसे में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं. जायसवाल ने 7 टेस्ट शतक, एक टी20 शतक और अब एक वनडे शतक लगा लिया है. भारत के लिए अब तक सिर्फ 6 बल्लेबाज ही ऐसा कर पाए हैं.

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय

सुरेश रैना

रोहित शर्मा

केएल राहुल

विराट कोहली

शुभमन गिल

यशस्वी जायसवाल

