ब्रेकिंग न्यूज़

तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत, साउथ अफ्रीका ने 271 रन का लक्ष्य दिया था | जायसवाल ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए | साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, रोहित ने 75 रन और कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए

क्या है IndiGo संकट की असली वजह, दबाव बनाने की रणनीति या एयरलाइन के विफलता का नतीजा?

Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बनें छठे भारतीय बल्लेबाज

IND vs SA: इंटरनेशनल क्रिकेट में Rohit Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनें चौथे भारतीय खिलाड़ी

सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

क्रिकेट

क्रिकेट

Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बनें छठे भारतीय बल्लेबाज

Yashasvi Jaiswal Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में यशस्वी जायसवाल ने 271 रनों की पीछा करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 06, 2025, 08:31 PM IST

Yashasvi Jaiswal Century 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में यशस्वी जायसवाल ने 271 रनों की पीछा करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली है. इसके साथ ही उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक भी पूरा कर लिया है और साथ ही कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. इस पारी के बदौलत जायसवाल ने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगा ली है और ऐसा करने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं. 

जायसवाल ने बनाया अपना पहला शतक

यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 111 गेंदों में 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली है. इसके साथ ही जायसवाल ने वनडे करियर का अपना पहला शतक भी लगा लिया है. इससे पहले दोनों पारियों में जायसवाल फ्लॉप रहे थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने दमदार वापसी की है और इतिहास भी रच दिया है. 

ऐसा करने वाले बने छठे भारतीय

यशस्वी जायसवाल ने इससे पहले टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया हुआ था. लेकिन अब उन्होंने वनडे में भी शतक लगा लिया है. ऐसे में टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं. जायसवाल ने 7 टेस्ट शतक, एक टी20 शतक और अब एक वनडे शतक लगा लिया है. भारत के लिए अब तक सिर्फ 6 बल्लेबाज ही ऐसा कर पाए हैं. 

तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय

  • सुरेश रैना
  • रोहित शर्मा
  • केएल राहुल
  • विराट कोहली 
  • शुभमन गिल
  • यशस्वी जायसवाल

