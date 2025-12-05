IND vs SA 3rd ODI: क्या शतकों की हैट्रिक लगा पाएंगे Virat Kohli? जानें विशाखापट्टनम में कैसा है किंग कोहली का रिकॉर्ड

Virat Kohli Records in Visakhapatnam: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस मैदान पर किंग कोहली के आंकड़े कैसे है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि वो शतकों की हैट्रिक लगते हुए देखना चाहते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बैटर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने पहले वनडे में 135 रन और दूसरे में 102 रनों की दमदार पारी खेली. लेकिन दूसरा वनडे में विराट का शतक टीम को जीत नहीं दिला सका. ऐसे में अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला शनिवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस मैदान पर किंग कोहली के आंकड़े कैसे है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि वो शतकों की हैट्रिक लगते हुए देखना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इस मैदान पर विराट के आंकड़े कैसे है और क्या वो शतकों की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं?

विशाखापट्टनम में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

विराट कोहली ने विशाखापट्टनम के मैदान पर अब तक 7 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 97.83 की औसत के साथ 587 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक भी ठोके हैं. हालांकि विराट इस मैदान पर एक बार 99 रन पर भी आउट हो चुके हैं. वाइजैक में विराट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 157 रनों का है. आंकड़े चीख-चीखकर गवाही दे रहे हैं कि विराट अफ्रीका के खिलाफ शतकों की हैट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनका मनपसंद मैदानों में से एक है. यहां विराट के बल्ले से अब तक खूब रन निकले हैं.

इससे पहले भी लगा चुके हैं शतकों की हैट्रिक

अगर विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में सेंचुरी लगाकर शतकों की हैट्रिक लगा भी देते है, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी. इससे पहले भी उन्होंने ये कारनामा किया है. साल 2018 में विराट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार तीन शतक ठोके थे. उन्होंने ये कारनामा गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और पुणे में किया था. अब एक बार भी वो इस महारिकॉर्ड को करने की दहलीज पर हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार फॉर्म में विराट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली एक अलग ही रूप में नजर आए हैं. उन्होंने पारी की शुरुआत ही छक्का लगाकर की, जो देखने में काफी कम मिलता है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में विराट लगातार दो बार डक हुए थे. उसके बाद नाबाद 76 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद फिर अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक ठोके. विराट का ये रूप फैंस को काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने इस सीरीज में अब तक दो मैचों में 118.50 की औसत से 237 रन बनाए हैं. हालांकि इस सीरीज में उनके आस-पास भी कोई खिलाड़ी नहीं है. दूसरे स्थान पर खिलाड़ी और विराट में करीब 100 रन की दूरी है. इसके अलावा इस सीरीज में विराट ने अब तक 9 छक्के और 18 चौके लगाए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.