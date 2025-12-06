IND vs SA 3rd ODI: खत्म हुआ भारत का टॉस हारने का सिलसिला, केएल राहुल का 'टोटका' आया टीम इंडिया के काम

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Home

क्रिकेट

Kl Rahul Toss Trick: लगातार 20 टॉस हारने के बाद टीम इंडिया ने टॉस जीता है. कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतने के लिए एक टोटका अपनाया, जिससे टीम 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहला टॉस जीत सकी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 06, 2025, 05:02 PM IST

Kl Rahul Toss Trick

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. हालांकि लगातार 20 टॉस हारने के बाद टीम इंडिया ने टॉस जीता है. कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतने के लिए एक टोटका अपनाया, जिससे टीम 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहला टॉस जीत सकी है. आइए जानते हैं कि राहुल ने कौनसी ट्रिक अपनाई, जिससे टीम को टॉस में जीत मिली.

राहुल ने अपनाया टोटका

रांची के बाद रायपुर वनडे में भी टॉस हारने से निराश केएल राहुल ने विशाखापत्तनम में टॉस जीतने के लिए एक नया टोटका किया है. उन्होंने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछाला. बावुमा ने हेड्स बोला और सिक्का टेल के रूप में केएल राहुल के पक्ष में गिरा. दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछालने का राहुल का टोटका काम कर गया. टॉस जीतने के बाद केएल राहुल बेहद खुश नजर आए. राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने 20 मैच बाद टॉस जीता है. हालांकि टीम ने आखिरी बार ने वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था.

रांची में खेला गया पहला वनडे भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था. वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में अफ्रीका ने 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी. साउथ अफ्रीका की घर के बाहर लक्ष्य का पीछा करते हुए ये सबसे बड़ी वनडे जीत थी. हालांकि सीरीज का आखिरी मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा. इस मैच की विजेता टीम सीरीज को अपने नाम कर लेगी. दोनों ही टीमों का प्रदर्शन सीरीज में बेहतरीन रहा है. 

मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग

टीम इंडिया- रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा,

साउथ अफ्रीका- रियान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.

