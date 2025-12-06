FacebookTwitterYoutubeInstagram
तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत, साउथ अफ्रीका ने 271 रन का लक्ष्य दिया था | जायसवाल ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए | साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, रोहित ने 75 रन और कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए

क्रिकेट

IND vs SA: इंटरनेशनल क्रिकेट में Rohit Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बनें चौथे भारतीय खिलाड़ी

Rohit Sharma Runs in International Cricket: रोहित शर्मा इस पारी के बदौलत वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं और साथ ही विराट कोहली की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 06, 2025, 08:03 PM IST

Rohit Sharma Runs in International Cricket

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा ने 271 रनों की पीछा करते हुए काफी शानदार पारी खेली है. निर्णायक मुकाबले में रोहित ने 75 रनों की बेहद ही दमदार पारी खेली. ये पारी उनके करियर के लिए बेहद खास बन गई है. क्योंकि उन्होंने इस पारी के बदौलत वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं और साथ ही विराट कोहली की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं. आइए जानते हैं कि रोहित ने किस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है.

रोहित ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा ने 73 गेंदों में 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 75 रनों की पारी खेली. इस पारी के साथ ही रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे भारतीय बन गए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर शीर्ष हैं, जिन्होंने 664 मुकाबलों की 782 पारियों में 48.52 की औसत के साथ 34,357 रन बनाए हैं. 

सचिन के बाद विराट कोहली 52.46 की औसत के साथ अब तक 27,910 रन बना चुके हैं. इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 504 इंटरनेशनल मुकाबलों में 45.57 की औसत के साथ 24,064 रन बनाए हैं. वहीं अब रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल करियर में 505 मैच खेले हैं, जिसमें 45 से ज्यादा की औसत के साथ 20 हजार रन पूरे किए. इस दौरान रोहित 1,900 से ज्यादा चौके और 600 से ज्यादा छक्के लगा दिए हैं.

  • सचिन तेंदुलकर- 34357 रन
  • विराट कोहली- 27910 रन
  • राहुल द्रविड़- 24064 रन
  • रोहित शर्मा- 2000+ रन

जायसवाल के साथ की ओपनिंग शतकीय पार्टनरशिप

इस मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी की. ये 35वीं बार है, जब रोहित वनडे फॉर्मेट में पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं. इस लिस्ट में उनके आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 40 बार ऐसा किया है. विशाखापत्तनम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 47.5 ओवरों में 270 रन पर सिमट गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

