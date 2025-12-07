'मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं...', IPL मालिक के बयान पर भड़के हेड कोच गौतम गंभीर; जानें क्या कहा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Gautam Gambhir on Parth Jindal: टीम इंडिया के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईपीएल की एक टीम के मालिक पर निशाना साधा है. आईपीएल टीम के मालिक ने गंभीर को लेकर बयान दिया था, जिसपर गंभीर ने अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर जवाब दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 07, 2025, 04:19 PM IST

Gautam Gambhir

भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी, जिसके साथ ही टीम ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया और टेस्ट सीरीज की हार का बदला लिया. सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईपीएल की एक टीम के मालिक पर निशाना साधा है. दरअसल, आईपीएल टीम के मालिक ने गंभीर को लेकर बयान दिया था, जिसपर गंभीर ने अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

गंभीर ने आईपीएल की टीम मालिक पर किया पलटवार

गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी का नाम लिए कहा, "ऐसे लोग भी थे जिनका क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं था. वो भी अपनी राय दे रहे थे. लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए. अगर मैं किसी के दायरे में नहीं आता, तो उन्हें भी मेरे दायरे में आने का कोई हक नहीं है." गौतम गंभीर ने बेशक किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल पर था. पार्थ जिंदल ने ही हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कोच की वकालत की थी.

पार्थ जिंदल ने शेयर किया था पोस्ट

पार्थ जिंदल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर लिख, "ज्यादा कुछ नहीं, घर पर क्या बुरी हार हुई. याद नहीं पड़ता कि हमारी टेस्ट टीम घर पर इतनी कमजोर हो. जब रेड-बॉल स्पेशलिस्ट नहीं चुने जाते तो ऐसा ही होता है. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए एक विशेषज्ञ टेस्ट कोच रखने का समय आ गया है." बता दें कि इस पोस्ट के साथ पार्थ जिंदल ने बीसीसीआई को भी अपनी पोस्ट में टैग किया था.

आपको बता दें कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम को एक साल के अंदर अपने घर में टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था, न्यूजीलैंड ने 2024 में हमें 0-3 से हराया, जबकि साउछ अफ्रीका ने 0-2 से हराया था. 

