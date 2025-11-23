FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

TMC नेता हुमायूं कबीर बोले बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक | बाबरी मस्जिद विवाद पर उमा भारती का बड़ा बयान — ‘मांग करने वालों पर कार्रवाई हो’, TMC नेता हुमायूं कबीर का पलटवार कहा ‘उमा भारती को भी आने दीजिए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Smriti Mandhana Wedding: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी, पलाश मुच्छल संग आज होने थे 7 फेरे, शादी टली

Smriti Mandhana Wedding: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी, पलाश मुच्छल संग आज होने थे 7 फेरे, शादी टली

इस तारीख से NCR में डिलीवरी नहीं कर सकेंगी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, सिर्फ CNG-इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी इजाजत

इस तारीख से NCR में डिलीवरी नहीं कर सकेंगी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, सिर्फ CNG-इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी इजाजत

IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास

IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम

Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम

Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं दे रहीं बैंक FD से ज्यादा ब्याज, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा

पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं दे रहीं बैंक FD से ज्यादा ब्याज, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा

Bike Hacks: बाइक स्टार्ट करने का ये है सबसे सही तरीका, फॉलो करेंगे तो बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ

Bike Hacks: बाइक स्टार्ट करने का ये है सबसे सही तरीका, फॉलो करेंगे तो बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास

Who is Senuran Muthusamy: सेनुरन मुथुसामी ने शानदार पारी खेली और शतक ठोक दिया है. सेनुरन का भारत से खास नाता है और वो भारतीय सरमजीं पर दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. सेनुरन के शतक की मदद से अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना लिए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 23, 2025, 03:57 PM IST

IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास

Who is Senuran Muthusamy

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में 22 नवंबर से खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय मूल के अफ्रीकी बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने शानदार पारी खेली और शतक ठोक दिया है. सेनुरन का भारत से खास नाता है और वो भारतीय सरमजीं पर दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. सेनुरन के शतक की मदद से अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना लिए हैं. 

भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं सेनुरन मुथुसामी 

सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 में साउथ अफ्रीका के नटाल प्रांत के डरबन में हुआ था. लेकिन उनके माता-पिता भारत से ताल्लुक रखते हैं. उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी भारत में ही हैं. भारत के तमिलनाडु के नागपट्टिनम में उनके काफी रिश्तेदार है और उनके माता-पिता भी भारतीय है, जिसकी वजह से वो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. 

सेनुरन ने खेली शतकीय पारी

भारत के खिलाप सेनुरन मुथुसामी ने शानदार पारी खेलते हुए अपने करियर का पहला शतक ठोक दिया है. उन्होंने 206 गेंदों में 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रनों की पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने मार्को जानसन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी भी की हुई है. मार्को ने सेनुरन के आउट होने के बाद 93 रनों की पारी खेली. 

इन गेंदबाजों ने लिए विकेट

लंच तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने 4 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा रवींद्र जडेजा 2 विकेट लिया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाया है. हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को अभी तक विकेट नहीं लिया है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Smriti Mandhana Wedding: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी, पलाश मुच्छल संग आज होने थे 7 फेरे, शादी टली
Smriti Mandhana Wedding: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ी, पलाश मुच्छल संग आज होने थे 7 फेरे, शादी टली
इस तारीख से NCR में डिलीवरी नहीं कर सकेंगी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, सिर्फ CNG-इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी इजाजत
इस तारीख से NCR में डिलीवरी नहीं कर सकेंगी पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, सिर्फ CNG-इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी इजाजत
IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास
IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास
चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई
चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर सियासत गरमाई, गृह मंत्रालय ने दी सफाई
Bigg Boss 19: क्या टीवी सीरियल में नजर आएंगी Tanya Mittal? सलमान की फटकार के बावजूद ऑफर हुआ बड़ा शो..
Bigg Boss 19: क्या टीवी सीरियल में नजर आएंगी Tanya Mittal? सलमान की फटकार के बावजूद ऑफर हुआ बड़ा शो..
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम
Test में सबसे धीमा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 7 बल्लेबाजों के नाम
Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं दे रहीं बैंक FD से ज्यादा ब्याज, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा
पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं दे रहीं बैंक FD से ज्यादा ब्याज, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा
Bike Hacks: बाइक स्टार्ट करने का ये है सबसे सही तरीका, फॉलो करेंगे तो बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ
Bike Hacks: बाइक स्टार्ट करने का ये है सबसे सही तरीका, फॉलो करेंगे तो बढ़ जाएगी गाड़ी की लाइफ
Test में सबसे तेज शतक जड़ने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे तेज शतक जड़ने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर भारतीय खिलाड़ी
दिल्ली के इन 5 मार्केट में मिलती है सबसे सस्ती पश्मीना शॉल, गर्म श्रग भी आधे दाम पर बिकता है
दिल्ली के इन 5 मार्केट में मिलती है सबसे सस्ती पश्मीना शॉल, गर्म श्रग भी आधे दाम पर बिकता है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE