IND vs SA: कौन है 'भारतीय मूल' के सेनुरन मुथुसामी? जिन्होंने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों की लगाई क्लास

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में 22 नवंबर से खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय मूल के अफ्रीकी बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने शानदार पारी खेली और शतक ठोक दिया है. सेनुरन का भारत से खास नाता है और वो भारतीय सरमजीं पर दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. सेनुरन के शतक की मदद से अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना लिए हैं.

भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं सेनुरन मुथुसामी

सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 में साउथ अफ्रीका के नटाल प्रांत के डरबन में हुआ था. लेकिन उनके माता-पिता भारत से ताल्लुक रखते हैं. उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी भारत में ही हैं. भारत के तमिलनाडु के नागपट्टिनम में उनके काफी रिश्तेदार है और उनके माता-पिता भी भारतीय है, जिसकी वजह से वो भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं.

सेनुरन ने खेली शतकीय पारी

भारत के खिलाप सेनुरन मुथुसामी ने शानदार पारी खेलते हुए अपने करियर का पहला शतक ठोक दिया है. उन्होंने 206 गेंदों में 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रनों की पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने मार्को जानसन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी भी की हुई है. मार्को ने सेनुरन के आउट होने के बाद 93 रनों की पारी खेली.

इन गेंदबाजों ने लिए विकेट

लंच तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने 4 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा रवींद्र जडेजा 2 विकेट लिया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट चटकाया है. हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को अभी तक विकेट नहीं लिया है.

