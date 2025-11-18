IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

Shubman Gill Injury: कप्तान शुभमन गिल पहली पारी के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी गर्दन में ऐठन हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मैदान छोड़ दिया था. हालांकि अब गिल के दूसरा टेस्ट खेलने पर भी संदेह बन गया है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसकी पहला मैच में अफ्रीका ने 30 रनों से अपने नाम कर लिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. इस मैच में कप्तान शुभमन गिल पहली पारी के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी गर्दन में ऐठन हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मैदान छोड़ दिया था. हालांकि उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि वो दोबारा बैटिंग के लिए मैदान पर नहीं लौट पाए थे. ऐसे में अब उनके दूसरे टेस्ट खेलने पर भी संदेह बन गया है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गिल नहीं खेलते हैं, तो उनका रिप्लेमेंट कौन होगा?

दूसरे टेस्ट के लिए टीम के साथ रवाना नहीं होंगे गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है. बंगाल क्रिकेट संघ के सूत्रों ने पुष्टि की है कि वो बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे. टीम का मंगलवार को वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र होगा. ऐसे में शुभमन के खेलने पर संदेह बना हुआ है और अगर दूसरा टेस्ट नहीं खेलते हैं, तो गौतम गंभीर को उनका रिप्लेसमेंट लाना होगा, जो उनकी कमी बिल्कुल भी न खलने दे.

सूत्र ने पीटीआई से कहा, "उन्हें गर्दन में तेज दर्द है और हमें चोट के बारे में और विस्तार से बताने की अनुमति नहीं है. उन्हें गर्दन का कॉलर पहनना जारी रखना होगा. उन्हें तीन-चार दिन आराम करने और हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है. इस स्थिति में उन्हें गुवाहाटी जाने की सलाह नहीं दी गई है. लेकिन हम उनकी प्रोग्रेस पर नजर रख रहे हैं और मंगलवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी.भारतीय टीम को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए बुधवार को गुवाहाटी रवाना होना है."

कौन हो सकता है गिल का रिप्लेसमेंट?

अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से बाहर होते हैं, तो टीम को उनका रिप्लेसमेंट लाना होगा. ऐसे में तीन नाम सामने आ रहे हैं, जो उनकी जगह ले सकते हैं. साई सुदर्शन प्रबल दावेदार है. उसके बाद देवदत्त पडिक्कल का नाम आता है. हालांकि तीसरा नाम नीतीश रेड्डी है. रेड्डी का विकल्प भी चुना जा सकता है. क्योंकि नीतीश नंबर 4 पर बैटिंग के अलावा गेंदबाज में भी अपना योगदान दे सकते हैं. हालांकि फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि गिल टेस्ट से पहले पूरा तरह फिट हो जाएं.

