IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

क्रिकेट

क्रिकेट

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

India vs South Africa: लेकिन 5वें दिन के खेल शुरू होने से पहले दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 26, 2025, 12:59 PM IST

'इस सीरीज की हार का असर हम पर नहीं पड़ेगा...' Ravindra Jadeja ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयना

Ravindra jadeja

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जा रहा है और आज यानी 26 नवंबर को टेस्ट का 5वां दिन का खेल खेला जा रहा है. हालांकि टीम इंडिया ने लगभग मुकाबला गंवा दिया है और सीरीज भी टीम हार रही है. लेकिन 5वें दिन के खेल शुरू होने से पहले दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

रवींद्र जडेजा ने टेस्ट सीरीज को लेकर दिया बड़ा बयान

चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद रवींद्र जडेजा ने पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसका अगली सीरीज पर कोई असर पड़ेगा. लेकिन एक क्रिकेटर के तौर पर कोई भी सीरीज हारना नहीं चाहता. खासकर जो सीरीज भारत में हो रही हो. इसलिए उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे. हम कल अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंग."

उन्होंने कहा, "हम टेस्ट मैच बचाने की कोशिश करेंगे. अगर हम सीरीज नहीं भी जीत रहे हैं, तो भी हम मैच ड्रॉ कर सकें, जो हमारे लिए जीत की तरह की स्थिति होगी. देखिए टीम में जो युवा खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि वो सीखने के चरण में हैं. उनका करियर शुरू हो रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में आप चाहे कोई भी प्रारूप खेलें, ये आसान नहीं है. आप चाहे कोई भी प्रारूप खेलें, ये हमेशा थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है. भारत में जब ऐसी स्थिति होती है और आप टीम में तीन-चार युवा खिलाड़ियों को खिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम युवा और कम अनुभव वाली है."

जडेजा ने आगे कहा, "लेकिन जब भारत स्वदेश में जीतता है, तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर आप भारत में कोई सीरीज हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है. एक युवा के लिए ये सीखने का दौर है. अगर वो इस स्थिति को अच्छी तरह से संभालते हैं तो वो खिलाड़ी के तौर पर परिपक्व होंगे और भारत का भविष्य बेहतर होगा. ईमानदारी से कहूं तो एक गेंदबाज के तौर पर जब हम शुरुआती दो दिन गेंदबाजी कर रहे थे तो विकेट पर कोई निशान नहीं थे. विकेट शीशे की तरह चमक रहा था और जब वो गेंदबाजी करने आए तो तेज गेंदबाजों के विकेट लेने की वजह से स्पिनरों को अधिक मौका मिला और उनकी गेंद टर्न कर रही थी और उछाल ले रही थी."

उन्होंने आगे कहा, "टॉस जीतना या हारना खेल का हिस्सा है. लेकिन खेल पर इसका असर पड़ता है. जब आप पहली बार गेंदबाजी कर रहे होते हैं, जब विकेट पर कुछ नहीं हो रहा होता. तो आपको लगेगा कि स्पिनर्स सामान्य और साधारण हैं. लेकिन जब आप 300 रन आगे हों और गेंदबाजी कर रहे हों तो आप देखेंगे कि हर गेंदबाज बड़ा लगेगा."

