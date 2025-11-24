FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA 2nd Test: टॉप ऑर्डर ही नहीं मीडिल ऑर्डर भी हुआ बुरी तरह फ्लॉप, भारत पर एक पारी से हारने का खतरा

India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया ने अपने 7 विकेट 122 रनों पर ही गंवा दिया. लेकिन 8वें विकेट लिए वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच 40 रनों से अधिक रनों की पार्टनरशिप हो गई है. लेकिन टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर के अलावा मीडिल ऑर्डर भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 24, 2025, 01:27 PM IST

IND vs SA 2nd Test: टॉप ऑर्डर ही नहीं मीडिल ऑर्डर भी हुआ बुरी तरह फ्लॉप, भारत पर एक पारी से हारने का खतरा

India vs South Africa 2nd Test

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 22 नवंबर से गुहावाटी में खेला जा रहा है. इस मैच का आज यानी 24 नवंबर को तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है और टीम इंडिया मुकाबले से पिछड़ गई है. अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने अपने 7 विकेट 122 रनों पर ही गंवा दिया. लेकिन 8वें विकेट लिए वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच 40 रनों से अधिक रनों की पार्टनरशिप हो गई है. लेकिन टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर के अलावा मीडिल ऑर्डर भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया है. 

टॉप ऑर्डर के साथ मीडिल ऑर्डर भी बुरी तरह फ्लॉप

टॉप ऑर्डर में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 97 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली. लेकिन जायसवाल के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला. केएल राहुल 22, साई सुदर्शन 15, ध्रुव जुरेल 0 बनाए. उसके बाद पूरी जिम्मेदारी कप्तान और मीडिल ऑर्डर के हाथों में थी. लेकिन कप्तान ऋषभ पंत 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके अलावा रवींद्र जडेजा 6 और नीतीश कुमार रेड्डी 10 रनों पर पेविलियन लौट गए. हालांकि अब सारी उम्मीद वॉशिंगटन सुंदर होंगी कि वो फॉलो-ऑन खेलने से बचा लें. 

ऐसी रही साउथ अफ्रीका की पारी

साउथ अफ्रीका ने 151.1 ओवरों में 489 रन बना लिया था. टीम के लिए एडन मार्करम 38, रियान रिकल्टन 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49, टेम्बा बावुमा 41, टोनी डी जोर्जी 28, वियान मल्डर 13, सेनुरन मुथुसामी 109, वेरिन 45, मार्को जानसन 93, हर्मर 5 और केशन महाराज नाबाद 12 रन बना सके.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान- (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका- एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मूल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

