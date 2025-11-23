IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

IND vs SA 2nd Test: टीम ने लंच तक 428 रन बोर्ड पर लगा दिया है. लंच के समय सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रन पर खेल रहे हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लंच का खेल पूरा हो गया है. साउथ अफ्रीका ने अब तक गुवाहाटी टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत रखी है. टीम ने लंच तक 428 रन बोर्ड पर लगा दिया है. लंच के समय सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रन पर खेल रहे हैं. इन दोनों अभी तक आठवें विकेट के लिए 94 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई है. हालांकि जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज तक सभी भारतीय गेंदबाज फ्लॉप रहे हैं. दूसरे दिन भारत ने अब तक सिर्फ एक विकेट चटकाया है, जो रवींद्र जडेजा के नाम रहा है.

दूसरे दिन लंच तक ऐसा रहा खेल

लंच तक साउथ अफ्रीका ने 137 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 428 रन बना लिया है और 500 रनों के पास पहुंच रही है. सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रनों पर खेल रहे हैं. इतना ही नहीं दोनों ने 8वें विकेट के लिए लिए 94 रन भी जोड़ लिया है, जो भारत के लिए काफी शर्मनाक है. निचले क्रम पर बैटिंग कर रहे अफ्रीकी बल्लेबाजों का विकेट न मिलना भारतीय गेंदबाजों के लिए शर्मनाक है. हालांकि ऐसे में साउथ अफ्रीका ने अब तक मुकाबला पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है और उनका ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है. टीम इंडिया के लिए 500 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है.

साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्करम ने 38 रन, रयान रिकल्टन 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49, टेम्बा बावुमा 41, टोनी डी जोर्जी 28, वियान मल्डर 13, काइल वेरिन 45, सेनुरन मुथुसामी नाबाद 107 और मार्को यानसन नाबाद 51 रनों पर खेल रहे हैं.

इन गेंदबाजों ने लिए विकेट

लंच तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा रवींद्र जडेजा 2 विकेट लिया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट चटकाया है. हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को अभी तक विकेट नहीं लिया है.

