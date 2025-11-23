FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल में हिंदुओं के पलायन पर बर्क ने कहा 'पलायन सिर्फ एक समुदाय नहीं करता है' | कानून बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन, 'चंडीगढ़ के हित को ध्यान में रखकर फैसला लेंगे' -MHA

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास

छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

IND vs SA 2nd Test: टीम ने लंच तक 428 रन बोर्ड पर लगा दिया है. लंच के समय सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रन पर खेल रहे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 23, 2025, 02:02 PM IST

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

IND vs SA 2nd Test

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लंच का खेल पूरा हो गया है. साउथ अफ्रीका ने अब तक गुवाहाटी टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत रखी है. टीम ने लंच तक 428 रन बोर्ड पर लगा दिया है. लंच के समय सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रन पर खेल रहे हैं. इन दोनों अभी तक आठवें विकेट के लिए 94 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई है. हालांकि जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज तक सभी भारतीय गेंदबाज फ्लॉप रहे हैं. दूसरे दिन भारत ने अब तक सिर्फ एक विकेट चटकाया है, जो रवींद्र जडेजा के नाम रहा है. 

दूसरे दिन लंच तक ऐसा रहा खेल

लंच तक साउथ अफ्रीका ने 137 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 428 रन बना लिया है और 500 रनों के पास पहुंच रही है. सेनुरन मुथुसामी 107 और मार्को यानसन 51 रनों पर खेल रहे हैं. इतना ही नहीं दोनों ने 8वें विकेट के लिए लिए 94 रन भी जोड़ लिया है, जो भारत के लिए काफी शर्मनाक है. निचले क्रम पर बैटिंग कर रहे अफ्रीकी बल्लेबाजों का विकेट न मिलना भारतीय गेंदबाजों के लिए शर्मनाक है. हालांकि ऐसे में साउथ अफ्रीका ने अब तक मुकाबला पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है और उनका ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है. टीम इंडिया के लिए 500 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. 

साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्करम ने 38 रन, रयान रिकल्टन 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49, टेम्बा बावुमा 41, टोनी डी जोर्जी 28, वियान मल्डर 13, काइल वेरिन 45, सेनुरन मुथुसामी नाबाद 107 और मार्को यानसन नाबाद 51 रनों पर खेल रहे हैं. 

इन गेंदबाजों ने लिए विकेट

लंच तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किया है. इसके अलावा रवींद्र जडेजा 2 विकेट लिया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट चटकाया है. हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को अभी तक विकेट नहीं लिया है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure
IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी
IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी
छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास
छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास
अगला क्या... ओपन सर्जरी? शादी में मेहमानों को चढ़ाई जा रही IV ड्रिप! वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल
अगला क्या... ओपन सर्जरी? शादी में मेहमानों को चढ़ाई जा रही IV ड्रिप! वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल
हर पुरुष को नियमित रूप से करवाने चाहिए ये 4 हेल्थ टेस्ट! वरना... कभी भी जिंदगी छोड़ देगी हाथ
हर पुरुष को नियमित रूप से करवाने चाहिए ये 4 हेल्थ टेस्ट! वरना... कभी भी जिंदगी छोड़ देगी हाथ
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव
परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव
Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?
Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?
Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें
Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE