IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत को मिला लगातार दूसरा वाइट वॉश, अफ्रीका ने टीम इंडिया की करारी शिकस्त; 2-0 से जीती सीरीज

IND vs SA 2nd Test Highlights: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के 5वें दिन का खेल के दौरान टीम इंडिया 140 रनों पर ढेर हो गई और साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से जीत हासिल की है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के 5वें दिन का खेल के दौरान टीम इंडिया 140 रनों पर ढेर हो गई और साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से जीत हासिल की है. 25 साल बाद अफ्रीका ने इतिहा दोहराया है. दरअसल, साल 2000 के बाद अफ्रीका पहली बार भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीती है. इतना ही नहीं अफ्रीका ने अपने टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की है. इसके अलावा भारतीय टीम को लगातार दूसरा वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है. इससे पहले घर पर न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया था और अब अफ्रीका ने 2-0 से हरा दिया है.

