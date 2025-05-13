FacebookTwitterYoutubeInstagram
Ind vs SA T20: भारत की दूसरे टी20 में करारी हार, साउथ अफ्रीका के आगे बड़े-बड़े धुरंधर फेल

Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 

पासपोर्ट रद्द होने की वजह से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने का अटका मामला, जानें अब कितना समय लगेगा?

समुद्र की वो लुटेरी जिससे कांपती थी चीन की सेना, 80,000 डाकुओं को साथ लेकर चलती थी

अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अतंर होता है?

भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के हीरो क्विंटन डी कॉक रहे. जिन्होंने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन बनाए. इस मैच में जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया

रईश खान

Updated : Dec 12, 2025, 12:23 AM IST

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच को 51 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने पांच टी 20 मैचों की सीरीज में एक-एक से बराबरी कर ली है. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 162 रन ही बना सकी. तिलक वर्मा ने धमाकेदार 62 रनों की पारी खेली. उनके अलावा सब धुरंधर मैदान से वापस लौटते नजर आए.

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के हीरो क्विंटन डी कॉक रहे. जिन्होंने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन बनाए. इस मैच में जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. जीत के बाद इस सलामी बल्लेबाज ने बताया कि भारत के लिए मैच में स्थिति कहां उलट हो गई थी.

क्विंटन डी कॉक ने कहा, "जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, तब स्थिति उलट गई. पिच में गति भी आ गई. गेंद तेजी से मूव होने लगी. जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब गेंद धीमी थी और कम मूव हो रही थी. यही दोनों पारियों की स्थितियों में सबसे बड़ा फर्क था."

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ 4.1 ओवरों में 38 रन की साझेदारी की। रीजा 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन जोड़ते हुए मेहमानों को 121 के स्कोर तक पहुंचा दिया. मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन की पारी खेली.

तिलक वर्मा की पारी नहीं आई काम

भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने हार्दिक पंड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की. पंड्या 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद तिलक वर्मा ने जितेश शर्मा के साथ 39 रन जुटाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. जितेश 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली.

विपक्षी टीम की ओर से ओटनील बार्टमैन ने 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लुंगी एनगिडी, मार्को जानसेन और लुथो सिपामला ने 2-2 विकेट निकाले. भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध कटक में खेले गए पहले वनडे मैच को 101 रन से जीता था. पांच मुकाबलों की सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

