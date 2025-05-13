Ind vs SA T20: भारत की दूसरे टी20 में करारी हार, साउथ अफ्रीका के आगे बड़े-बड़े धुरंधर फेल

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के हीरो क्विंटन डी कॉक रहे. जिन्होंने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन बनाए. इस मैच में जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मैच को 51 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने पांच टी 20 मैचों की सीरीज में एक-एक से बराबरी कर ली है. साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 162 रन ही बना सकी. तिलक वर्मा ने धमाकेदार 62 रनों की पारी खेली. उनके अलावा सब धुरंधर मैदान से वापस लौटते नजर आए.

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के हीरो क्विंटन डी कॉक रहे. जिन्होंने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन बनाए. इस मैच में जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. जीत के बाद इस सलामी बल्लेबाज ने बताया कि भारत के लिए मैच में स्थिति कहां उलट हो गई थी.

क्विंटन डी कॉक ने कहा, "जब भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, तब स्थिति उलट गई. पिच में गति भी आ गई. गेंद तेजी से मूव होने लगी. जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, तब गेंद धीमी थी और कम मूव हो रही थी. यही दोनों पारियों की स्थितियों में सबसे बड़ा फर्क था."

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ 4.1 ओवरों में 38 रन की साझेदारी की। रीजा 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन जोड़ते हुए मेहमानों को 121 के स्कोर तक पहुंचा दिया. मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन की पारी खेली.

तिलक वर्मा की पारी नहीं आई काम

भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने हार्दिक पंड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की. पंड्या 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद तिलक वर्मा ने जितेश शर्मा के साथ 39 रन जुटाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. जितेश 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली.

विपक्षी टीम की ओर से ओटनील बार्टमैन ने 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लुंगी एनगिडी, मार्को जानसेन और लुथो सिपामला ने 2-2 विकेट निकाले. भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध कटक में खेले गए पहले वनडे मैच को 101 रन से जीता था. पांच मुकाबलों की सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाना है.

