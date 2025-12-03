FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऋतुराज गायकवाड ने ODI में जड़ा शानदार शतक

क्रिकेट

Virat Kohli Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का लगातार दूसरा शतक, इस महारिकॉर्ड को किया अपने नाम

Virat Kohli Century: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेल दी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 03, 2025, 04:51 PM IST

Virat Kohli Century

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेल दी है. विराट ने इससे पहले अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 135 रनों की पारी खेली थी. वहीं अब उन्होंने लगातार दूसरा शतक अपने नाम किया है. विराट ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया है. किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट पहले ही अपने नाम कर चुके थे. लेकिन अब वो लिस्ट में अकेले ही भाग रहे हैं. 

विराट कोहली ने जड़ा लगातार दूसरा शतक

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में विराट कोहली ने 90 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 102 रनों की पारी खेली. इस सीरीज में विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक ठोका है. इससे पहले उन्होंने 135 रनों की पारी खेली और अब उन्होंने 102 रन ठोक दिए. हालांकि उन्होंने अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा है और वहीं ऑलओवर उन्होंने अपने नाम 84 शतक अपने नाम किया है.

गायकवाड़ के साथ हुई 200 के करीब पार्टनरशिप

विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही बल्लेबाजों ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शतकीय पारी खेली हैं. गायकवाड़ 105 और विराट 102 रन बनाकर आउट हुए हैं. हालांकि दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की विशाल पार्टनरशिप भी हुई है, जिसके बदौलत टीम बड़ा स्कोर बनाने के करीब भी पहुंच गई है.  

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली की आखिरी तीन वनडे पारियां

  • 101*, कोलकाता, वनडे वर्ल्ड कप 2023
  • 135, रांची, 2025
  • 102, रायपुर, 2025

वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

  • विराट कोहली- 53
  • सचिन तेंदुलकर- 49
  • रोहित शर्मा- 33
  • रिकी पोंटिंग- 30
  • सनथ जयसूर्या- 28

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

  • सचिन तेंदुलकर- 100
  • विराट कोहली- 84
  • रिकी पोंटिंग- 71
  • कुमार संगकारा- 63
  • जैक्स कैलिस- 62

लगातार सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

  • कुमार संगकारा- 4 शतक लगातार
  • विराट कोहली- 3 शथक लगातार
  • एबी डिविलियर्स- 3 शतक लगातार
  • बाबर आजम- 3 शतक लगातार
  • रोहित शर्मा- 3 शतक लगातार

