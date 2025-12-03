Virat Kohli की 53वीं सेंचुरी पर बपचन के कोच राजकुमार शर्मा ने दिया बड़ा बयान, वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli Coach Rajkumar Sharma: विराट कोहली की 53वीं सेंचुरी के बाद उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा गदगद हो गए और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक ठोक दिया है. विराट ने लगातार दूसरा शतक ठोका है और साथ ही वनडे करियर का 53वां शतक बनाया है. हालांकि 53वीं सेंचुरी के बाद उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा गदगद हो गए और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने किंग कोहली को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है.

सवाल- मैदान के अंदर एग्रेसिव है, लेकिन मैदान के बाहर वो कैसे हैं?

जवाब- राजकुमार शर्मा ने बताया कि विराट क्रिकेट के लिए ही बन है. वो बचपन से ही बहुत एग्रेसिव है उसे कई बार संभालना पड़ता था. लेकिन वह दिल का बहुत साफ है जो अंदर है वही बाहर है किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता.

सवाल- 2027 वर्ल्ड कप में विराट की क्या भूमिका रहेगी क्या तब तक खेलेंगे?

जवाब- विराट अच्छे फॉर्म में है टीम के लिए जो अच्छा होगा वह जरूर करेगा उम्मीद करते हैं. 2027 वर्ल्ड कप भारत जीते पिछली बार जो नहीं हो पाया वह करिश्मा हो। विराट रहेंगे तो अच्छा रहेगा.

सवाल- क्या विराट को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए था अभी भारत की स्थिति टेस्ट क्रिकेट में बहुत बदहाल है?

जवाब- विराट ने जो भी फैसला लिया मैं उसका स्वागत करता हूं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता लेकिन विराट अभी टेस्ट खेल सकते थे.

सवाल- विराट के पिताजी की मौत हुई उसके बाद भी वह खेलने गए इस जब्बे को किस तरीके से देखते हैं आपसे क्या बात हुई थी?

जवाब- जब विराट मैच खेल रहा था तभी उसके पिता की डेथ हुई घर में डेड बॉडी पड़ी थी उसके बाद भी उसके जज्बे में कमी नहीं आई उसने मुझे फोन किया और कहा कि ऐसी घटना हो चुकी है मुझे क्या करना चाहिए मैंने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए. पिता के अंतिम संस्कार के बाद भी वह खेलने गया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया.

सवाल- गावस्कर का रिकॉर्ड सचिन ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड कोहली ने तोड़ दिया आगे के सिवा क्रिकेटर से उम्मीद है?

जवाब- बिल्कुल ऐसा लगता था कि गावस्कर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा जिसको सचिन ने तोड़ा सचिन को भी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. लेकिन विराट ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा आजकल के क्रिकेट बहुत बदल चुकी है. आगे चलकर कोई युवा क्रिकेटर जरूर आएगा जो रिकॉर्ड तोड़ेगा रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं.

सवाल- जब विराट के करियर में डाउनफॉल आया तब भगवान के चक्कर लगाए प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की महाकाल गए उसके बाद दोबारा फॉर्म में आ गए?

जवाब- राजकुमार शर्मा ने बताया कि विराट कोहली बचपन से ही भगवान को बहुत मानते हैं और हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव आता है विराट कोहली भी काफी धार्मिक है. ईश्वर में भरोसा करते हैं यही वजह है कि एक बार दोबारा वो खड़े हुए.

सवाल- विराट कोहली की सक्सेस में उनकी पत्नी अनुष्का का कितना रोल है?

जवाब- अनुष्का शर्मा का विराट के जीवन में बहुत बड़ा रोल है. अनुष्का ने हमेशा विराट का साथ दिया है. दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं.

सवाल- विराट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसी कौन सी बात है, जिसमें उन्हें सुधार की जरूरत है?

जवाब- मुझे नहीं लगता कि विराट में कोई कमी है. वह एक नेक इंसान है और साफ दिल हैं. उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

