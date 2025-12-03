FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गोरखपुर में SIR को लेकर CM योगी की मेयर और विधायक के साथ बैठक | फ्लाइट्स की देरी पर इंडिगो का बयान- स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस जान लें, उन्हें हुई परेशानी के लिए खेद | दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा- यात्रा का सियासी मतलब नहीं, निजी काम से आया हूं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Virat Kohli की 53वीं सेंचुरी पर बपचन के कोच राजकुमार शर्मा ने दिया बड़ा बयान, वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli Coach Rajkumar Sharma: विराट कोहली की 53वीं सेंचुरी के बाद उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा गदगद हो गए और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 03, 2025, 05:28 PM IST

Virat Kohli की 53वीं सेंचुरी पर बपचन के कोच राजकुमार शर्मा ने दिया बड़ा बयान, वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli Coach Rajkumar Sharma

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक ठोक दिया है. विराट ने लगातार दूसरा शतक ठोका है और साथ ही वनडे करियर का 53वां शतक बनाया है. हालांकि 53वीं सेंचुरी के बाद उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा गदगद हो गए और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने किंग कोहली को लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

सवाल- मैदान के अंदर एग्रेसिव है, लेकिन मैदान के बाहर वो कैसे हैं?

जवाब- राजकुमार शर्मा ने बताया कि विराट क्रिकेट के लिए ही बन है. वो बचपन से ही बहुत एग्रेसिव है उसे कई बार संभालना पड़ता था. लेकिन वह दिल का बहुत साफ है जो अंदर है वही बाहर है किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता.

सवाल- 2027 वर्ल्ड कप में विराट की क्या भूमिका रहेगी क्या तब तक खेलेंगे?

जवाब-  विराट अच्छे फॉर्म में है टीम के लिए जो अच्छा होगा वह जरूर करेगा उम्मीद करते हैं. 2027 वर्ल्ड कप भारत जीते पिछली बार जो नहीं हो पाया वह करिश्मा हो। विराट रहेंगे तो अच्छा रहेगा.

सवाल- क्या विराट को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए था अभी भारत की स्थिति टेस्ट क्रिकेट में बहुत बदहाल है?

जवाब- विराट ने जो भी फैसला लिया मैं उसका स्वागत करता हूं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता लेकिन विराट अभी टेस्ट खेल सकते थे.

सवाल- विराट के पिताजी की मौत हुई उसके बाद भी वह खेलने गए इस जब्बे को किस तरीके से देखते हैं आपसे क्या बात हुई थी?

जवाब- जब विराट मैच खेल रहा था तभी उसके पिता की डेथ हुई घर में डेड बॉडी पड़ी थी उसके बाद भी उसके जज्बे में कमी नहीं आई उसने मुझे फोन किया और कहा कि ऐसी घटना हो चुकी है मुझे क्या करना चाहिए मैंने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए. पिता के अंतिम संस्कार के बाद भी वह खेलने गया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया.

सवाल- गावस्कर का रिकॉर्ड सचिन ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड कोहली ने तोड़ दिया आगे के सिवा क्रिकेटर से उम्मीद है?

जवाब- बिल्कुल ऐसा लगता था कि गावस्कर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा जिसको सचिन ने तोड़ा सचिन को भी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. लेकिन विराट ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा आजकल के क्रिकेट बहुत बदल चुकी है. आगे चलकर कोई युवा क्रिकेटर जरूर आएगा जो रिकॉर्ड तोड़ेगा रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं.

सवाल- जब विराट के करियर में डाउनफॉल आया तब भगवान के चक्कर लगाए प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की महाकाल गए उसके बाद दोबारा फॉर्म में आ गए?

जवाब- राजकुमार शर्मा ने बताया कि विराट कोहली बचपन से ही भगवान को बहुत मानते हैं और हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव आता है विराट कोहली भी काफी धार्मिक है. ईश्वर में भरोसा करते हैं यही वजह है कि एक बार दोबारा वो खड़े हुए.

सवाल- विराट कोहली की सक्सेस में उनकी पत्नी अनुष्का का कितना रोल है?

जवाब- अनुष्का शर्मा का विराट के जीवन में बहुत बड़ा रोल है. अनुष्का ने हमेशा विराट का साथ दिया है. दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं.

सवाल- विराट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसी कौन सी बात है, जिसमें उन्हें सुधार की जरूरत है?

जवाब- मुझे नहीं लगता कि विराट में कोई कमी है. वह एक नेक इंसान है और साफ दिल हैं. उन्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement