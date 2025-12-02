IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में भी चलेगा RO-KO का जलवा या गेंदबाजों की होगी बल्ले-बल्ले? जानें दूसरे वनडे मैच में कैसी रहेगी पिच

FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं 19 साल के देवव्रत? जिन्होंने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का 'दंडकर्म पारायणम' किया पूरा, PM मोदी ने की प्रशंसा

Operation Sagar Bandhu: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने मचाई तबाही, मेडिकल हेल्प लेकर कोलंबो पहुंचा IAF का विमान

रायपुर में भी चलेगा RO-KO का जलवा या गेंदबाजों की होगी बल्ले-बल्ले? जानें दूसरे वनडे मैच में कैसी रहेगी पिच

दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

क्रिकेट

IND vs SA 2nd ODI Pitch Report: रायपुर की नई पिच दूसरी ODI में बड़ा फैक्टर होगी. यह मैदान नया है, यहां बहुत कम मैच खेले गए हैं, इसलिए पिच का व्यवहार सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

राजा राम

Updated : Dec 02, 2025, 11:57 PM IST

IND vs SA 2nd ODI Pitch Report

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम बुधवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे का रोमांच देखने के लिए पूरी तरह तैयार है. तीन मैचों की इस सीरीज में यह मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है. मैदान नया है, यहां बहुत कम मैच खेले गए हैं, इसलिए पिच का व्यवहार सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. फैंस इस मैच में रनों की बरसात देखना चाहते हैं, लेकिन पिछले रिकॉर्ड और पिच की प्रकृति कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. 

बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है

रायपुर की पिच को तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद माना जाता है. यहां की उछाल और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है.  2023 में इसी मैदान पर खेले गए भारत न्यूजीलैंड वनडे में कीवी टीम सिर्फ 108 रनों पर सिमट गई थी. उस मैच में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से जो कहर बरपाया था, उसने साफ संकेत दे दिए थे कि यह पिच पेसरों को काफी मदद देती है. इसी वजह से इस बार भी तेज गेंदबाज मैच का रुख बदल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पिच पेसरों को काफी मदद करेगी 

भारत के लिए हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह इस पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं. रांची में शानदार गेंदबाजी कर चुके हर्षित को उछाल वाली पिच से फायदा मिल सकता है, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की लंबाई उन्हें एक्स्ट्रा बाउंस दिला सकती है. अर्शदीप अगर स्विंग निकाल लेते हैं तो साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बना सकते हैं. हालांकि बल्लेबाजी भी इस मैच का बड़ा फैक्टर होगी. भारत के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जबकि कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल का शांत स्वभाव और तकनीक टीम को मजबूती देंगे. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका भी मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के साथ उतरेगी, लेकिन पिच को देखते हुए दोनों तरफ के बल्लेबाजों की परीक्षा तय है. 

दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान
क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट
Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर
