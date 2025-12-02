IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में भी चलेगा RO-KO का जलवा या गेंदबाजों की होगी बल्ले-बल्ले? जानें दूसरे वनडे मैच में कैसी रहेगी पिच

IND vs SA 2nd ODI Pitch Report: रायपुर की नई पिच दूसरी ODI में बड़ा फैक्टर होगी. यह मैदान नया है, यहां बहुत कम मैच खेले गए हैं, इसलिए पिच का व्यवहार सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.

रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम बुधवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे का रोमांच देखने के लिए पूरी तरह तैयार है. तीन मैचों की इस सीरीज में यह मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है. मैदान नया है, यहां बहुत कम मैच खेले गए हैं, इसलिए पिच का व्यवहार सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. फैंस इस मैच में रनों की बरसात देखना चाहते हैं, लेकिन पिछले रिकॉर्ड और पिच की प्रकृति कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं.

बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है

रायपुर की पिच को तेज गेंदबाजों के लिए फायदेमंद माना जाता है. यहां की उछाल और सीम मूवमेंट बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है. 2023 में इसी मैदान पर खेले गए भारत न्यूजीलैंड वनडे में कीवी टीम सिर्फ 108 रनों पर सिमट गई थी. उस मैच में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से जो कहर बरपाया था, उसने साफ संकेत दे दिए थे कि यह पिच पेसरों को काफी मदद देती है. इसी वजह से इस बार भी तेज गेंदबाज मैच का रुख बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पिच पेसरों को काफी मदद करेगी

भारत के लिए हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह इस पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं. रांची में शानदार गेंदबाजी कर चुके हर्षित को उछाल वाली पिच से फायदा मिल सकता है, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की लंबाई उन्हें एक्स्ट्रा बाउंस दिला सकती है. अर्शदीप अगर स्विंग निकाल लेते हैं तो साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बना सकते हैं. हालांकि बल्लेबाजी भी इस मैच का बड़ा फैक्टर होगी. भारत के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जबकि कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल का शांत स्वभाव और तकनीक टीम को मजबूती देंगे. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका भी मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के साथ उतरेगी, लेकिन पिच को देखते हुए दोनों तरफ के बल्लेबाजों की परीक्षा तय है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



