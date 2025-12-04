'पहली गेंद से लग रहा था वो शतक...' विराट कोहली के बैक टू बैक सेंचुरी पर पूर्व दिग्गज का बयान, टॉस पर कही ये बात

Virat Kohli Back to back Century: पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विराट कोहली के बैक टू बैक शतक पर बड़ा बयान दिया है. इसके अलावा उन्होंने दूसरे वनडे में टीम इंडिया के टॉस हारने पर भी चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने लगातार दो शतक ठोक दिए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है. विराट ने अपने वनडे करियर के 53 शतक पूरे कर लिए हैं और साथ ही कई महारिकॉर्ड्स भी अपने नाम किया है. किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने विराट के बैक टू बैक शतक पर बड़ा बयान दिया है. इसके अलावा उन्होंने दूसरे वनडे में टीम इंडिया के टॉस हारने पर भी चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

विराट कोहली को लेकर पूर्व दिग्गज का बयान

पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "ईमानदारी से कहूं तो किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि वो शतक नहीं बना पाएंगे. पहली गेंद से ही ऐसा लगा कि वो रांची की अपनी पारी को ही आगे बढ़ा रहे हैं. कोहली ने हुक करके छक्का जड़कर शुरुआत की. ये एक ऐसा शॉट जिसे वो अक्सर नहीं खेलते हैं. इससे उनके आत्मविश्वास का पता चलता है. उसके बाद से ही लग रहा था कि वो शतक बनाने में सफल रहेंगे. कोहली ने रांची में 135 रन और रायपुर में 102 रनों की शानदार पारी खेली."

गावस्कर ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ विराट कोहली की तीसरे विकेट की पार्टनरशिप को लेकर कहा, "ऋतुराज के साथ उनकी साझेदारी शानदार रही. ऋतुराज ने जिस पहली गेंद का सामना किया वो यानसन की बाउंसर थी, जो जायसवाल को आउट करने के ठीक बाद आई थी. वो इसे चौके के लिए भेजने में कामयाब रहे और इसके बाद कोहली उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके पास गए. ऋतुराज ने इसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की."

दूसरे वनडे में टॉस हारने पर गावस्कर ने तोड़ी चुप्पी

गावस्कर ने दूसरे वनडे में टॉस को लेकर कहा, "टॉस बहुत अहम था. आउटफील्ड काफी गीली थी. शुरुआती छह ओवरों को छोड़कर गेंद हमेशा गीली रही. इसका असर गेंदबाजों पर ही नहीं फील्डर्स पर भी पड़ता है. आप गेंद पर सही ग्रिप नहीं बना पाते हैं. इसलिए टॉस ने बहुत बड़ा अंतर पैदा किया." बता दें कि अफ्रीका ने दूसरा वनडे 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और सीरीज को रोमांचक बना दिया है.

