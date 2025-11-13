IND vs SA 1st Test Weather Report: भारत-अफ्रीका के पहले टेस्ट में कैसा रहेगा कोलकाता मौसम का हाल? जानिए कैसे हैं हेड टू हेड आंकड़े

IND vs SA 1st Test Weather Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता में खेला जाएगा. आप यहां कोलकाता टेस्ट के पांचों दिन के मौसम का हाल से लेकर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े जान सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. हालांकि लगभग 6 साल बाद कोलकाता में कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा. लेकिन इस मैच में बारिश विलेन बन सकती है और फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है. आप यहां कोलकाता टेस्ट के पांचों दिन के मौसम का हाल से लेकर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े जान सकते हैं.

कैसा रहेगा पहले टेस्ट के पांचों दिन मौसम का हाल?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के दौरान कोलकाता में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. टेस्ट के पहले दिन कोई बारिश की संभावना नहीं है. दूसरे दिन भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन तीसरे दिन 5 प्रतिशत बारिश की संभावना है और 52 प्रतिशत नमी भी रहने की उम्मीद है. हालांकि चौथे और पांचवें दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन 5वें दिन 55 प्रतिशत नमी रहने की उम्मीद है.

भारत-अफ्रीका टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 44 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 18 बार अफ्रीका ने जीत हासिल की है. वहीं 10 मैच ड्रॉ रहे हैं.

कैसे है कोलकाता के आंकड़े?

कोलकाता के ईडन गार्डन में अब तक 42 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें 12 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 10 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. हालांकि इसमें टॉस ज्यादा भुमिका नहीं निभाता है. लेकिन पहले पारी का औसतन स्कोर 323 है और दूसरी पारी 314 रन है, जिसकी वजह से कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर सकते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीमें

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप

एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर.

