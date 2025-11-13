FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

RJD MLC सुनील सिंह का विवादित बयान- वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई तो खैर नहीं | दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ी खबर, आतंकियों ने नूह के पिंगवा से खरीदा था बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर, जांच एजेंसियों ने दुकानदार को हिरासत में लिया- सूत्र | अल फलाह यूनिवर्सिटी में हलचल, बम निरोधक दस्ता यूनिवर्सिटी पहुंचा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 

सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम

पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान

पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान

साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा

साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Weather Report: भारत-अफ्रीका के पहले टेस्ट में कैसा रहेगा कोलकाता मौसम का हाल? जानिए कैसे हैं हेड टू हेड आंकड़े

IND vs SA 1st Test Weather Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता में खेला जाएगा. आप यहां कोलकाता टेस्ट के पांचों दिन के मौसम का हाल से लेकर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े जान सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 13, 2025, 01:46 PM IST

IND vs SA 1st Test Weather Report: भारत-अफ्रीका के पहले टेस्ट में कैसा रहेगा कोलकाता मौसम का हाल? जानिए कैसे हैं हेड टू हेड आंकड़े

IND vs SA 1st Test Weather Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. हालांकि लगभग 6 साल बाद कोलकाता में कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा. लेकिन इस मैच में बारिश विलेन बन सकती है और फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है. आप यहां कोलकाता टेस्ट के पांचों दिन के मौसम का हाल से लेकर दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े जान सकते हैं. 

कैसा रहेगा पहले टेस्ट के पांचों दिन मौसम का हाल?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के दौरान कोलकाता में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. टेस्ट के पहले दिन कोई बारिश की संभावना नहीं है. दूसरे दिन भी बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन तीसरे दिन 5 प्रतिशत बारिश की संभावना है और 52 प्रतिशत नमी भी रहने की उम्मीद है. हालांकि चौथे और पांचवें दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. लेकिन 5वें दिन 55 प्रतिशत नमी रहने की उम्मीद है. 

भारत-अफ्रीका टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 44 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 18 बार अफ्रीका ने जीत हासिल की है. वहीं 10 मैच ड्रॉ रहे हैं.  

कैसे है कोलकाता के आंकड़े?

कोलकाता के ईडन गार्डन में अब तक 42 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें 12 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 10 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. हालांकि इसमें टॉस ज्यादा भुमिका नहीं निभाता है. लेकिन पहले पारी का औसतन स्कोर 323 है और दूसरी पारी 314 रन है, जिसकी वजह से कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर सकते हैं.  

भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीमें

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप

एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हम्जा और वियान मुल्डर. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cough Ayurvedic Remedies: सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम 
सर्दी बढ़ते ही कफ से हैं परेशान तो अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय, जल्द मिलेगा आराम
पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान
पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान
साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा
साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में Shami के न चुने जाने पर Shubman Gill ने तोड़ी चुप्पी, जानिए कप्तान ने क्या कुछ कहा
Lord Vishnu Puja: गुरुवार के दिन ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर उपाय और मंत्र 
गुरुवार के दिन ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर उपाय और मंत्र
लद्दाख का न्योमा एयरबेस हुआ चालू, जानें क्यों डिफेंस के लिहाज से माना जा रहा है इसे बेहद अहम
लद्दाख का न्योमा एयरबेस हुआ चालू, जानें क्यों डिफेंस के लिहाज से माना जा रहा है इसे बेहद अहम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल  
Session App क्या है जिसपर रची गई दिल्ली हमले की साजिश! इस मामले में Telegram-WhatsApp भी है इसके आगे फेल
Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE