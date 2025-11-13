'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

IND vs SA: तेम्बा बावुमा ने कोलकाता टेस्ट से पहले एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की सरजमीं पर जीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही होगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउछ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराने की संभावना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की सीरीज जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही होगा. साउथ अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी. आइए जानते हैं कि बावुमा ने क्या कहा है.

लेकिन बावुमा का मानना ​​है कि 2023 में कोच शुक्री कॉनराड के कार्यभार संभालने के बाद से इस टीम को टेस्ट सीरीज में हार का सामना नहीं करना पड़ा है और अब उनकी टीम इतनी परिपक्व और आत्मविश्वास से भरी है कि वो कड़ी चुनौती पेश करके भारत में अब तक की अपनी दूसरी सीरीड जीत सकती है.

ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले बावुमा ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना काफी महत्वपूर्ण है. लेकिन मुझे लगता है कि भारत में जीतना इसके बाद दूसरे नंबर पर होगा. ये ऐसा कुछ है, जो हम लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाए हैं. इसलिए महत्वाकांक्षा के मामले में ये निश्चित रूप से ऊपर है. हम चुनौती की गंभीरता को समझते हैं. इसलिए हम इसकी अहमियत जानते हैं."

साउथ अफ्रीकी कप्तान ने आगे कहा, "हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं. दोनों टीमों को देखते हुए ये रोमांचक होना चाहिए. भारतीय टीम में शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़े कम अनुभवी भी हैं. इसी तरह हमारी टीम भी है. हमारे खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करना चाहते हैं."

बावुमा ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन से मिले टिप्स की बात शेयर की, जिसमें टॉस जीतने की बात की गई थी. मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में बावुमा ने विलियमसन से टिप्स मांगे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत को उसकी सरजमीं पर 3-0 से मात दी थी.

बावुमा ने कहा, "मैं केन से एक पुरस्कार समारोह में मिला था. मैंने उनसे कुछ टिप्स मांगने की कोशिश की, तो उन्होंने ज्यादा खुलकर नहीं बताया. लेकिन उन्होंने इतना कहा कि सुनिश्चित करो कि तुम टॉस जीत जाओ."

