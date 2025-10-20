Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन
सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स
दिवाली पर राहुल गांधी का दिखा 'हलवाई' वाला रूप, अपने हाथ से बनाई इमरती और बेसन के लड्डू, VIDEO
Team India Qualification Scenario: वर्ल्ड कप 2025 में भारत की हार की हैट्रिक, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम? जानें समीकरण
क्रिकेट
India vs South Africa Tickets Price: दिवाली 2025 पर सौरव गांगुली ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका बीच मैच की टिकट सस्ती रख दी है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे और टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है, जो भारत में खेलेगी जाएगी. इस सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से होने वाली है. लेकिन इससे पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 20 अक्टूबर यानी दिवाली पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया है. दरअसल, कोलकाता में खेले जाने वाले मुकाबले की टिकट की कीमत सस्ती रखी है. आइए जानते हैं कि कितने की टिकट मिलेगी.
6 साल बाद कोलकाता में खेला जाएगा टेस्ट मैच
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज से शुरुआत होगी और इसका पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता ने ईडन गार्डन में खेला जाना है. हालांकि करीब 6 साल बाद कोई टेस्ट कोलकाता में खेला जा रहा है. आखिरी साल 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल टेस्ट हुआ था. उसके बाद से ईडन गार्डन ने टेस्ट मैच की मेजबानी नहीं की है.
सौरव गांगुली ने की टिकट सस्ती
हालांकि इस मुकाबले के लिए बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टिकट सस्ती रखी है. इस मैच की टिकट आप जोमैटो ऐप से बुक सकते हैं. 5 दिनों के टेस्ट मैच की टिकट सिर्फ 300 रुपये है. यानी प्रति दिन 60 रुपये की टिकट रखी है, जो दुनिया के तमाम स्टेडियम से बहुत ही ज्यादा सस्ती है. हालांकि एक दिन के लिए 250 वाला टिकट भी उपलब्ध है.
दूसरी बार गांगुली बने अध्यक्ष
सौरव गांगुली ने 22 सितंबर 2025 को दूसरी बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष बने हैं. इससे पहले वो साल 2015 से 2019 तक इसकी भुमिका निभा चुके हैं. लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने ये पद छोद दिया था. हालांकि एक बार फिर से सौरव गांगुली बंगाल की इस कुर्सी पर नजर आ रहे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.